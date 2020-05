Posponen el lanzamiento de la SpaceX por mal tiempo

El lanzamiento del primer vuelo tripulado de SpaceX se postergó hasta el sábado 17 minutos antes de la hora prevista de despegue el miércoles debido al mal tiempo, decidió la compañía para evitar cualquier tipo de accidente.

"Lamentablemente no vamos a hacer un lanzamiento hoy", dijo Mike Taylor, director de Lanzamiento de SpaceX, a los astronautas de la NASA Doug Hurley y Bob Behnken, que ya se encontraban a bordo de la cápsula Crew Dragon, en el Centro Espacial Kennedy.

"Fue un gran esfuerzo de equipo, lo entendemos", respondió Hurley, quien llevaba ya dentro de la nave dos horas junto a Behnken.

El próximo intento tendrá lugar el sábado a las 15H22 (19H22 GMT).

Según el monitoreo del clima, el tiempo mejoraría 10 minutos después de la hora señalada para el lanzamiento, de acuerdo con SpaceX, pero el cohete estaba obligado a despegar exactamente a las 16H33 y no podía esperar, pues debe compatibilizar la trayectoria de la cápsula y la de la Estación Espacial Internacional, que está en órbita alrededor de la Tierra y a la que los astronautas deben llegar en esta misión de demostración.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020