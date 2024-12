“El oído es un órgano maravilloso cuyos objetivos son oír, mantener el equilibrio y, no menos importante, brindar una sensación de ser o estar. De ahí, que el oído sea tremendamente relevante”.

EL UNIVERSAL sigue organizando charlas sobre salud y bienestar, para sus suscriptores, con los especialistas más destacados. El pasado jueves 28 de noviembre, el Dr. Jaime Fandiño Inzundegui, reconocido otorrinolaringólogo, brindó una charla a suscriptores de este diario sobre los problemas auditivos más comunes, y cómo detectarlos y prevenirlos.

Actualmente, el Dr. Fandiño es jefe del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en el Hospital Español de la Ciudad de México. Ha ocupado cargos de liderazgo como presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y secretario general del Consejo Mexicano en la misma especialidad.

Lee también EL UNIVERSAL y Wine Bar by CMB te invitan a una noche exclusiva de vinos premiados y alta cocina

El oído es responsable de captar ondas sonoras y convertirlas en señales que el cerebro interpreta como sonidos. Por otra parte, el oído interno es responsable del equilibrio. Un oído sano es esencial para una vida plena, pues influye en la comunicación, el equilibrio y la salud general.

Uno de los síntomas más frecuentes dentro de las afecciones del oído, es el vértigo. Este síntoma se caracteriza por una sensación de mareo o pérdida de equilibrio, como si el entorno o uno mismo estuviera girando.

Lee también El Dr. Dai Lao Rodríguez respondió las dudas sobre implantes dentales de los suscriptores de El UNIVERSAL

El experimentado otorrinolaringólogo explicó que el vértigo no es una enfermedad, sino un síntoma que puede llegar a ser peligroso por el incremento de posibilidades de sufrir una caída involuntaria y, en personas mayores de 60 años, la posibilidad de una fractura es alta.

“Para mantener el equilibrio, vamos a usar la visión para avisarle al cerebro que nos estamos moviendo. En el oído, a través de una parte del oído interno, tenemos unas ‘piedritas’ que giran a través de un líquido y eso nos avisa si vamos derecho, a la derecha o a la izquierda. Incluso, con los ojos cerrados”.

Compartió la importancia de detectar una afección del oído de manera temprana. “Lo más importante del vértigo es no dejarlo pasar mucho tiempo, sino, acudir con un especialista”.

La charla se llevó a cabo de forma remota, por lo que los suscriptores pudieron obtener información confiable y clara, así como resolver sus dudas desde la comodidad de su hogar.

Lee también Oír música disminuye el dolor y la ansiedad

El tema de los acúfenos también fue abordado por el Dr. Fandiño Inzundegui, quien explicó que son sonidos en los oídos o en la cabeza generados sin una fuente externa de sonido. Entre las causas se encuentra la exposición a sonidos fuertes, disminución de la capacidad auditiva, infecciones del oído o efectos secundarios de medicamentos.

El finalizar la charla, los suscriptores pudieron consultar directamente con el experto sus dudas.

Una de ellas se centró en la sensación de agua en el oído después de nadar en el mar. “Es solo una sensación, en realidad el conducto auditivo externo tiene una forma en donde el agua entra y sale. La percepción de que el agua se queda dentro es porque hay cerilla y, si el agua es salada, esta la absorberá generando dicha sensación de tapado que se quitará con el paso del tiempo”.

Lee también Estos son los sonidos que más afectan a tu oído

El doctor enfatizó en que, debido a la información poco confiable compartida mediante redes sociales, hay una gran cantidad de engaños que pueden causar problemas y secuelas graves. “Agradezco y felicito al periódico EL UNIVERSAL, que continuamente comparte contenido de calidad a sus suscriptores con los temas de máximo interés”.

Si deseas una consulta con el Dr. Jaime Fandiño Inzundegui, puedes comunicarte al 55 52 54 50 30 o al 55 52 03 6858. También puedes visitar su Instagram @otorrinospolanco donde podrás encontrar más información y agendar tu cita.

Si aún no formas parte de esta comunidad, ¡vuélvete Plus y disfruta de estos beneficios! Consulta aquí las promociones disponibles y no pierdas la oportunidad de ser parte de EL UNIVERSAL Plus.

¡EL UNIVERSAL Plus ya está en WhatsApp! Únete para disfrutar de todos nuestros contenidos Plus, acceder a charlas exclusivas, recibir adelantos únicos y mucho más. Sé parte de esta comunidad y aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti.