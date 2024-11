EL UNIVERSAL y Wine Bar by CMB te invitan a una noche exclusiva de vinos premiados y alta cocina

El Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles abre sus puertas para ofrecer una experiencia única que combina lo mejor del mundo del vino y la gastronomía de autor, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 12 de diciembre en punto de las 8:00 pm.

En el evento, los asistentes podrán disfrutar de una cata premium de vinos galardonados por el prestigioso Concurso Mundial de Bruselas, maridados con un menú diseñado para la ocasión. La cita será en Copenhague 23, colonia Juárez, CDMX. Durante dos horas, los asistentes disfrutarán de una experiencia sensorial única.

Si eres suscriptor de EL UNIVERSAL, podrás acceder a un precio especial de $1,500 por persona. Si aún no lo eres, el precio general de la entrada será de $2,000. Este precio incluye no solo la degustación de 6 vinos galardonados de diferentes regiones vinícolas, sino también una cena gourmet de tres tiempos que ha sido especialmente pensada para complementar y resaltar los sabores de estos vinos.

Lee también Suscriptores de EL UNIVERSAL disfrutaron de una cata exclusiva en el Wine Bar by CMB

Wine Bar by CMB, permite a los asistentes degustar vinos premiados por el Concurso Mundial de Bruselas, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo. En esta cata podrás probar seis selectos vinos internacionales que incluyen etiquetas de España, Portugal, Francia y México.

Para complementar esta experiencia vinícola, el chef Daniel Nates, quien se hizo merecedor del título de S. Pellegrino Young Chef 2016, ha diseñado un menú exclusivo que se servirá durante la cata.

El menú, que se ofrecerá como maridaje, incluirá tres tiempos. El primero, Pesca del Día en Curry de Hojas de Cítricos, seguido de Ñoquis de Plátano Macho Negro, para culminar el recorrido de sabores con un sorbete de mandarina y mousse de chocolate.

Lee también “Creo en Rulfo, Fuentes, Castellanos, León-Portilla”: Elena Poniatowska

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia. Reserva ahora tu lugar para este evento exclusivo. Si ya eres suscriptor, aprovecha el precio especial. Si aún no lo eres, suscríbete y obtén un descuento en este evento por ser parte de la comunidad Plus.

Para regístrate a esta cata da clic aquí o envía un correo a suscrpciones@eluniversal.com.mx

¡Nos vemos el 12 de diciembre a las 8:00 pm para disfrutar juntos de una noche como ninguna!

¡EL UNIVERSAL Plus ya está en Whatsapp! Únete para disfrutar de todos nuestros contenidos Plus, acceder a charlas exclusivas, recibir adelantos únicos y mucho más. Sé parte de esta comunidad y aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti.