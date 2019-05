SpaceX lanza 60 satélites al espacio para crear su propia red de internet

La compañía de transporte aeroespacial SpaceX lanzó este jueves al espacio los primeros 60 satélites de su proyecto Starlink, con el que busca crear su propia red de internet satelital de alta velocidad.

El lanzamiento de los satélites a bordo de un cohete Falcon 9 se produjo en Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) a las 22.30 hora local (02.30 del viernes GMT).

Aproximadamente una hora después del lanzamiento, el Falcon 9 desplegó en órbita los satélites.

Este era el tercer intento de lanzamiento del cohete después de que las condiciones meteorológicas forzasen la semana pasada a suspender los dos primeros.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – targeting up to 6 Starlink launches this year and will accelerate our cadence next year to put ~720 satellites in orbit for continuous coverage of most populated areas on Earth pic.twitter.com/HF8bCI4JQD

— SpaceX (@SpaceX) 24 de mayo de 2019