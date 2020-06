Tocilizumab, medicina para la artritis que usan para tratar Covid-19

Hoy se dio a conocer que, tras la denuncia de desabasto, la gestión de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el medicamento Tocilizumab fue aprobado para su importación inmediata.

Este medicamento que se usa para tratar la artritis reumatoide ha funcionado de momento como una alternativa para tratar a pacientes graves de Covid-19, ¿pero qué tienen en común estás enfermedades que hace que se considere este medicamento como una alternativa?

El doctor en ciencias biomédicas, Omar Francisco Carrasco Ortega en entrevista con EL UNIVERSAL aclaró que el Tocilizumab es un medicamento que tiene como función modular la respuesta de la “interleucina-6”, que es un anticuerpo, encargado de mediar el proceso al que se enfrenta la respuesta inmune en las células que luchan en contra de las infecciones y los agentes extraños que pueden asaltar la estabilidad del organismo.

La idea de utilizar Tocilizumab, de acuerdo a las declaraciones del médico cirujano, fue originalmente pensada, para enfermedades donde hay una respuesta inmune alterada, como es el caso de artritis reumatoide (RA), en la que los pacientes tienen una hiperrespuesta inmune, que muchas veces, puede ser más dañina que benéfica ante la infección, “lo que significa una sobrexpresión de moléculas y células que intensifica los síntomas de la enfermedad, es así que se el medicamento atenúa el dolor en las articulaciones”, detalló el experto.

El egresado de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que este medicamento es de tipo biológico, la síntesis a la que se somete para obtener un fármaco, se produce a través de una célula del ser vivo. También determinó que este tratamiento se suministra de forma parenteral, es decir, mediante terapia intravenosa, pues si se llegara a ingerir de manera oral, estas proteínas al entrar en contacto con el organismo humano podrían romper paredes estomacales.

Carrasco Ortega señaló que se ha optado por este medicamento sólo ante manifestaciones más graves en las que el Covid-19 precipita alteraciones de coagulación. “Es en este escenario, donde hay los peores desenlaces, pues la respuesta inmune es exagerada, lo que provoca que empiecen a liberarse muchos mediadores inflamatorios, que lejos de ayudar a contrarrestar la infección inflaman y dañan tejidos como el endotelio vascular (que se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos); el Tocilizumab propicia que la respuesta inmunológica sea menor y el proceso inflamatorio no sea tan grave”.

El integrante del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) expuso que las semejanzas que existen entre la artritis reumatoide y el nuevo coronavirus tiene que ver con que ambas, manifiestan una respuesta exagerada sintomatológica y una desmodulación del sistema inmunológico, que ataca a las células propias del organismo, es así que el Tocilizumab sirve como un regulador eficiente ante estas expresiones.

Por otro lado, el catedrático de la UNAM advirtió que, como en todos los medicamentos que se están evaluado, hay muy poca evidencia de sus efectos, por lo que se necesita investigación contante para su posible uso. “Existe un marcador conocido como como “proteína C reactiva”, (que aumenta los niveles inflamatorios) cuando está muy elevado podemos suponer que es sutil administrarlo”, sin embargo, recordó que se debe inyectar en series muy pequeñas y limitadas”.

La compra-venta de Tocilizumab, no requiere de receta médica, “de hecho, usted puede ir a la farmacia, pedir Tocilizumab, que cuesta alrededor de 8 a 9 mil pesos, y se lo venden, como paso con la cloroquina e hidroxicloroquina, cuando se mencionan en medios de comunicación, la gente va y los comprar, provocando el desabasto”. Por ello, el miembro del Consejo Consultivo Mixto de la Cofepris de la Secretaría de Salud reflexionó que, “ningún medicamento es completamente seguro, el perfil de seguridad de todos los medicamentos, así sea una aspirina o uno de estos anticuerpos monoclonales tienen indicaciones y dosificaciones específicas, así pueden presentarse reacciones adversas”.

“Las reacciones adversas, relacionadas al mecanismo de acción del medicamento, provocan que el sistema inmune se deprima; la primera reacción adversa lógica será la aparición de infecciones, en específico en infecciones de vías aéreas altas, aumento de la producción de colesterol y perforación gastrointestinal entonces puede favorecer a la infección, por eso el uso del Tocilizumab se está limitando sólo para casos seleccionados o muy estrictos, porque puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias”, detalló y determinó que los sectores más susceptibles a la sobreinfección son los personas mayores de 65 años, pacientes tienen diabetes o que ya tenían una infección previa.

Ante la preocupación de que las persona que padecen artritis reumatoide y que necesitan de este medicamento que ya escasea declaró que, el Tocilizumab no es el único inhibidor para combatir las reacciones de esta enfermedad, si no que existen muchos otros medicamentos para la desinflamación de las articulaciones, como lo son “Anakinra”, “Adalimumab”, “Infliximab”, “Rituximab”, “Abatacep”.

“Uno de los médicos más entrenados en el campo de la inmunología es el reumatólogo, los médicos de esta rama, saben perfectamente que si falta alguno de estos remedios, tiene muchas otras opciones terapéuticas que pueden implementar para el correcto cuidado y mantenimiento de la sintomatología de estas enfermedades autoinmunes”, informó el profesor en farmacología.

Recordó que “no existe, todavía, un lineamiento claro de uso de Tocilizumab para el tratamiento del Covid-19, hay otros fármacos que actúan de esta misma forma, y que están siendo evaluados y es entendible, no tenemos ningún tratamiento aprobado, tenemos que utilizar lo que tenemos a la manos”, además agregó que las personas tienen que acudir primero con un médico, “antes de tener contacto o pretender administrarse con los medicamentos que se lean, no solamente en esta nota, sino en la televisión y medios: No a la automedicación. Todo debe hacerse a través de la autorización médica”.

fjb