Coronavirus. Personal médico llama a la confianza y a la solidaridad

Los profesionales de la salud están contribuyendo a conocer y a manejar el coronavirus, y desde luego están al cuidado de los pacientes para que tengan la menor merma posible. Entre ellos, destaca el personal de enfermería quienes suelen estar en la primera línea de atención a las personas tanto en hospitales como en clínicas, por eso hacen un llamado a confiar en que son ellos los primeros en acatar todas las medidas de prevención de contagio e invitan a la ciudadanía no sólo a seguir las recomendaciones, también a ser solidarios y a no rellenar sus frascos de gel en los recipientes que se han puesto a disposición de la gente en las clínicas y hospitales.

Tayde Montes, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta que su labor y la de sus compañeros se dificulta cuando las personas no atienden las recomendaciones.

"Nosotros tenemos el primer contacto con los pacientes, especialmente los que estamos en medicina preventiva que se encuentra en el área de medicina familiar, los atendemos antes de sea una emergencia. Las personas acuden a las Unidades de Medicina Familiar cuando tiene síntomas, la recomendación es que si son leves como dolor de garganta, tos, fiebre, no salgan de sus casas y permanezcan aislados, también deben llamar a los teléfonos que han sido habilitados", dice.

Hace unos días el IMSS puso en marcha la estrategia “Orientación Médica Telefónica y COVID-19” a través de la línea gratuita 800-2222-668, a fin de reforzar las medidas preventivas de infecciones respiratorias y en donde se responden preguntas como cuando se considera a una persona sospechosa de la enfermedad, contacto de un caso confirmado o sospechoso, medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio, tanto en casa como al trasladarse, cuándo debe acudir a una unidad médica, prescripción de incapacidades, entre otras.

"Nosotros hemos insistido en que hay que lavarnos las manos, si no tienen a la mano agua y jabón hay que usar con gel antibacterial, así como no tocarse el rostro. Además, en las Unidades de Medicina Familiar y hospitales, se han tomado medidas para que no haya aglomeraciones", dice.

Se trata del programa Receta Resurtible para adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas controladas: diabetes, hipertensión arterial y padecimientos del corazón, entre otras, que permite a los pacientes tener medicamentos para un periodo de hasta 90 días sin necesidad de acudir nuevamente a consulta médica.

"Es muy importante que si eres un adulto mayor, otra persona pueda ir por los medicamentos, si no lo eres no debes ir acompañado, especialmente por menores de edad. Y si vas a acudir la clínica, por favor no hagan mal uso de los recursos. En todas las unidades se está garantizando la existencia de gel antibacterial, pero nos ha tocado ver que las personas rellenan sus frascos o se roban los botes de gel que encuentran en las mesas. No lo hagan, es para la seguridad de todos", advierte.

Montes utiliza todos los días el transporte público y suele vestir su uniforme. En sus recorridos ha encontrado empatía y rechazo. "No me han dicho nada malo, no visto de blanco, visto de verde, pero siento las miradas de preocupación, me evitan, a ninguna de mis compañeras nos han hecho algo malo, pero todas percibimos que nos miran. Y también nos han agradecido y eso es algo muy bueno para nosotros, siempre hay alguien que te quiere obsequiar un dulce, que te da las gracias. Yo llego todos los días a mí casa, también estoy muy preocupada y por eso tomo todas las medidas necesarias. Lo único que estamos pidiendo es que se laven las manos, que usen gel, que permanezcan en sus casas y si no pueden, que guarden su distancia", dice.

