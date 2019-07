Registran inusual aumento de nubes noctilucentes sobre el Polo Norte

Una rara imagen vía satélite del polo norte muestra los efectos en la reflectividad de nuestro planeta cuando se forma un tipo inusual de nube, que progresa por el cambio climático y el ciclo solar.

La imagen, que se basa en los datos adquiridos el el 2 de julio, muestra nubes noctilucentes, que son nubes que aparecen en el crepúsculo durante la hora posterior a la puesta del sol. Estas son nubes de la atmósfera extremadamente alta que continúan reflejando la luz incluso una vez que el sol está debajo del horizonte para los observadores en el suelo.

Estas nubes se forman con mayor frecuencia en latitudes altas, entre 50 grados y 65 grados al norte. La imagen (obtenida a través de varios pases satelitales) muestra las medidas de reflectividad recopiladas por la misión AIM (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) de la NASA, mientras la luz de las nubes regresa al espacio.



Foto: NASA

"A medida que la atmósfera inferior de la Tierra se calienta con la primavera y el verano, la atmósfera superior se enfría", dijo la NASA en un comunicado, citado por Space.com. "En el proceso, los cristales de hielo se acumulan en el polvo de los meteoritos y otras partículas, creando surcos azules eléctricos en el borde del espacio, generalmente de 80 a 85 kilómetros de altitud. En el mapa AIM, las nubes noctilucentes aparecen en varios tonos de azul claro a blanco, dependiendo de la densidad de las partículas de hielo ".

La temporada de nubes noctilucentes generalmente comienza a fines de mayo y termina en agosto. Los observadores del cielo registraron brotes de este tipo de nube en las latitudes medias de América del Norte y Europa en junio. El sitio web Spaceweather.com también informó sobre tales nubes visibles tan al sur como el desierto del sur de California, Oklahoma y Nuevo México el 8 y 9 de junio, dijo la NASA.

CAMBIO CLIMÁTICO

Desde su lanzamiento en 2007, AIM ha ido viendo gradualmente nubes noctilucentes de latitudes más bajas. La cifra más alta es probable en parte debido a un aumento en el vapor de agua en la atmósfera causado por el cambio climático, agregó la NASA.

Pero también hay un ciclo natural en juego, según la NASA. En este momento, el sol está cerca del punto más bajo de su ciclo de actividad de 11 años. Un sol tranquilo produce menos de la radiación ultravioleta que destruye las moléculas de agua a gran altura.

Las nubes noctilucentes no son exclusivas de la Tierra. Apenas el mes pasado en Marte, el rover Curiosity observó un fenómeno similar en su base de operaciones del cráter Gale, cerca del ecuador marciano.