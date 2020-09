Recrean el rostro de Jesús con Inteligencia Artificial y fotografía

La apariencia de Jesús ha causado controversia en todo el mundo al carecer de mucha información para entender cómo era el rostro del llamado "Hijo de Dios". Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos es que se han podido hacer recreaciones.

El trabajo más reciente sobre la apariencia física de Jesús fue hecha por el fotógrafo de Países Bajos Bas Uterwijk, quien aparte de su pasión por capturar la luz también es un experto en recrear rostros de personajes históricos.

Para su labor es que el creador holandés empleó Inteligencia Artificial y los resultados son bastante distintos a la imagen que se tiene el mesías, motivo por el cual se hizo viral en redes sociales.

El creador hace uso de la herramienta Artbreeder para realizar sus recreaciones. Basada en la red de confrontación generativa, a partir de imágenes que funcionan como una base se crea un nuevo retrato.

También lee: Presentan dron con inteligencia artificial para vigilancia

"Esta aplicación permite combinar múltiples fuentes de rostros y fusionarlas en una versión sintetizada, guiada por las decisiones artísticas del usuario", dijo el creador en su Twitter.

En este caso en particular, el creador habría utilizado tanto la Sábana Santa hasta el Salvator Mundi para poder tener una idea de cómo era Jesús hace dos mil años.



thread:

My Jesus portrait is going pretty viral on Twitter at the moment, without me being tagged so for everyone interested here is a little info on the process of constructing it:

@OmarjSakr pic.twitter.com/olPz5PIDSV

— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) September 1, 2020