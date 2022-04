El científico de datos en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, Peter Kalmus ha protagonizado las páginas de diversos medios internacionales, ya que el pasado 6 de abril salió a protestar en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) contra la inacción ante el cambio climático, junto a algunos colegas, quienes se encadenaron a la entrada de una sucursal del banco Chase, empresa señalada por ser una de las que más subsidia proyectos con combustibles fósiles. El acto provocó que los especialistas fueran arrestados posteriormente.

El video de la detención de Kalmus y sus compañeros científicos llegó a las redes sociales y ha provocado reacciones entre los usuarios. Sin embargo, no han sido los únicos especialistas arrestados, ya que se trata de un movimiento llamado “Scientist Rebellion”, que ya se ha manifestado en otras ocasiones. Sin embargo, este mes las protestas alcanzaron un impacto internacional.

Más de mil académicos y científicos de 25 países salieron a las calles pacíficamente con el objetivo de activar a los líderes mundiales para ejercer acciones contra el cambio climático, causado por las emisiones de carbono (CO₂), que aumentan el calentamiento global, además de otros factores que ponen en peligro a nuestro planeta.



"Como científicos, hemos intentado escribir informes y dar presentaciones sobre la crisis climática y ecológica a quienes están en el poder. Ahora debemos tener la humildad de aceptar que estos intentos no han funcionado. Ahora es el momento de que tomemos medidas, para que mostremos cuán en serio tomamos nuestras advertencias” se señala en la página oficial.

La UNAM indicó que otros investigadores también fueron arrestados por bloquear el tráfico en la autopista I-395 en Washington, DC, así como por manifestarse frente a la casa blanca. En Europa se han dado casos parecidos.

En el Twitter oficial de "Scientist Rebellion" aparecen diversos videos de lo que esta sucediendo con la comunidad científica. Tal es el caso de Alemania donde, de acuerdo con su red social, el 4 de abril fueron arrestadas 200 personas pese a que se manifestaron de forma pacífica, incluidos 33 investigadores de diversas disciplinas.

El 6 de abril, misma fecha en la que ocurrió la detención de Kalmus, en España se detuvo a 53 de 100 científicos que protestaron frente al Congreso Nacional del país, aproximadamente, luego de arrojar sangre falsa a la fachada del edificio.

En una publicación retuiteada por "Scientist Rebellion" se describe, “Solidaridad total con los muchos valientes activistas encarcelados […] que protestan contra la locura fósil y piden a los políticos que finalmente reconozcan los hechos científicos y salven nuestros medios de subsistencia.



La página de Facebook de UNAM Global explica que el activismo de la comunidad se dio luego que el Panel Gubernamental del Cambio Climático publicara la tercera parte del último informe climático que advertía que el mundo alcanzaría, “la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera necesaria para impulsar las temperaturas globales más allá de un aumento promedio de 1,5 centígrados por encima de los niveles preindustriales en sólo cinco o seis años.

Ante esto, los científicos explicaron que las consecuencias del cambio climático serán irreversibles como la pérdida de biodiversidad, el aumento significativo del mar, el derretimiento del Ártico, ente otros.

La página de "Scientist Rebellion" finaliza con una pregunta, ¿de qué sirve documentar cada vez con mayor detalle la catástrofe a la que nos enfrentamos, si no estamos dispuestos a hacer nada al respecto?

