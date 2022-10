Otorgan Premio Nobel de Física 2022 a Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger

Los científicos Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilingier fueron distinguidos hoy con el Premio Nobel de Física 2022 por sus descubrimientos en relación con el "poder de la mecánica cuántica", comunicó el Instituto Karolinska en Estocolmo.



BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022