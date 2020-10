Bajo el lema “Sin ciencia no hay futuro”, comunidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados contra la iniciativa que propone la extinción de fideicomisos, bajo el argumento de que eso provocaría consecuencias en sus investigaciones, algunas de ellas relacionadas con Covid-19.

Desde las 10 horas, una veintena de investigadores y becarios se proclamaron contra la eliminación de los fideicomisos, pero en especial del relacionado con su centro de estudios: Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Cinvestav.

Liliana Quintanar, del departamento de Química del Cinvestav, argumentó que el Centro de Investigación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que ha formado a más de 15 mil estudiantes de maestría y doctorado, que ofrece más de 60 programas de posgrado y que ha dado una respuesta ágil durante la pandemia de Covid-19.

Actualmente, dijo, en el Cinvestav se desarrollan más de 60 proyectos relacionados con el virus SARS-CoV-2 y ahí también se realizan pruebas de Covid-19 para el personal médico de los hospitales públicos y es el Centro Centinela de la Zona Norte de la Ciudad de México.

También lee: Hoy deciden diputados el destino de fideicomisos

“Si se disuelve el fideicomiso del Cinvestav, se verá en peligro la operación y funcionalidad continua, porque para toda esta labor que realizamos no podemos depender del calendario fiscal. Los recursos fiscales que llegan de la SEP, llegan en marzo y para septiembre u octubre ya tenemos que estar cerrando el presupuesto. Nosotros no podemos parar, necesitamos de un fideicomiso para atender situaciones en cualquier momento”, dijo Quintanar.

Los manifestantes estuvieron por más de dos horas afuera de la Cámara de Diputados, con pancartas con consignas como: “Fideicomiso no es corrupción. Somos auditados y transparentes”, “Ciencia es desarrollo” y “Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer imposible lo posible”.

Aunque entre las 10 horas y el medio día, sólo hubo una veintena de manifestantes, integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados salieron a dialogar con los integrantes de la comunidad del Cinvestav.

La diputada por Morena, Marivel Solis, presidenta de la Comisión, dijo que la extinción de fideicomisos es únicamente un proceso y que no habrá afectaciones en las investigaciones de ningún centro en el país.

También lee: Comisión repone procedimiento y logra avalar dictamen para eliminar fideicomisos

“Es prioritario para el país continuar impulsando ciencia y tecnología. Hoy el Presidente dio a conocer en la conferencia de la mañana que continuarán los recursos. La iniciativa es un proceso en el que no se va a dejar en ceros (a las investigaciones). La figura de los fideicomisos se va a cambiar por otra que permita hacer más ágil los procesos”, dijo Solis.

La diputada señaló que en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación han trabajado con María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, para analizar las diferentes alternativas para “dar propuestas de solución” tras la iniciativa.

Agregó que presentarán propuestas para que se garanticen los recursos y así continuar con la operación de centros de investigación, así como becas: “De hecho, en el nuevo paquete, se incrementan las becas para posgrado”, dijo.

Marivel Solis estuvo acompañada por otros integrantes de la Comisión, como Alberto Villa, Edith Castañeda y Eugenia Hernández.

También lee: ¿Cuáles son los 109 fideicomisos que proponen desaparecer?

Castañeda indicó que ayer le preguntaron al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la situación de los fideicomisos: “Él nos dijo que no debemos preocuparnos, que el apoyo llegará directamente a los investigadores, que se va a cumplir con todos los compromisos que hay. Estamos viendo la posibilidad de no dejar a la ciencia y la tecnología descobijadas y se pueda continuar con los proyectos de investigación”.

Ante la insistencia de los manifestantes sobre el temor de quedarse sin recursos, la morenista Eugenia Hernández enfatizó que sólo se trata de un proceso de transición, pero que los recursos están garantizados.

“Los recursos no se van a retirar, esa es una palabra del Presidente, lo único que se quita es la figura del fideicomiso, porque recordemos que el fideicomiso también tiene aportaciones internacionales o algunos que son autogenerados. Lo que se pretende es eliminar la corrupción en algunos fideicomisos, no estamos hablando de todos, porque a través del proceso de investigación que realizó el equipo del Presidente, se descubrieron ciertas anomalías. Ahora se busca que ya no haya un intermediario, que llegue directamente a los científicos”, dijo Eugenia Hernández.

fjb