Investigadores de la UNAM descubren un segundo exoplaneta

Científicos del Instituto de Astronomía de la UNAM descubrieron un segundo exoplaneta – planeta que se encuentra fuera del Sistema Solar– tipo Júpiter, utilizando mediciones y observaciones de radio de alta precisión realizadas por con el Arreglo Interferométrico de Base muy Larga (VLBA, por sus siglas en inglés).



El hallazgo fue posible gracias a un sistema de 10 antenas radiotelescópicas idénticas que son operadas por un control central y trabajan juntas desde varios países como un único instrumento.



Durante las observaciones, las señales recibidas en cada estación son amplificadas de manera independiente, digitalizadas, y grabadas en grabadoras de muy alta capacidad y de gran velocidad. Las grabaciones son posteriormente enviadas al correlador que se encuentra en Socorro, donde las señales son combinadas. Este radio interferómetro está considerado como uno de los más avanzados en el mundo.

La UNAM difundió en un comunicado que el VLBA, el cual es propiedad de la Fundación de la Ciencia de Estados Unidos es operado por el Observatorio Nacional de Radio Astronomía en Nuevo México, Estados Unidos y puede ser visitado por investigadores o astrónomos.

En el trabajo de investigación, publicado hoy en la revista The Astronomical Journal, participaron Salvador Curiel Ramírez, investigador del Instituto de Astronomía (IA) y titular del trabajo, la investigadora posdoctoral del IA y colaboradora del trabajo, Gisela Ortiz León, y otros dos científicos: Joel Sánchez Bermúdez, investigador del IA; y Amy J. Mioduszewski, del NRAO de Estados Unidos.



Curiel Ramírez explicó que “es un planeta tipo Júpiter, lo que no es nada nuevo, pero está girando alrededor de una estrella de muy baja masa, lo cual teóricamente es poco probable que exista, por lo que es especial. Planetas masivos, como este, se espera que se formen alrededor de estrellas tipo solar pero no alrededor de estrellas de baja masa”.



“A la fecha se han encontrado más de 5000 exoplanetas pero éste es el segundo exoplaneta que se encuentra con radiotelescopios usando la técnica de astrometría. Las observaciones con el VLBA permitieron la detección indirecta de un planeta joviano asociado a una estrella roja de baja masa”, agregó.

El exoplaneta fue nombrado GJ 896Ab, el cual tiene una masa de aproximadamente dos veces la masa de Júpiter y orbita a la estrella enana roja GJ 896A a una distancia de 20.4 años luz en la constelación de Pegaso situada a 20.7 años luz de distancia. La estrella huésped es muy pequeña (aproximadamente una tercera parte del tamaño del Sol) y de muy baja masa (un 44% la masa del Sol), por lo que pertenece al grupo de estrellas denominadas enanas rojas tipo M.



El comunicado detalla que el planeta está en un sistema binario compacto y que la estrella cercana es de muy baja masa, aun así hace que el sistema estrella-planeta (con una separación similar a la de Venus y el Sol) se mueva con muy alta velocidad alrededor del centro de masa del sistema binario.

