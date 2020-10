El cubrebocas obligatorio, la última gran batalla de Mario Molina

La última gran batalla científica de Mario Molina fue en los tiempos actuales del Covid-19. El Premio Nobel de Química 1995 fue un crítico férreo de que no se impusiera como obligatorio el uso de cubrebocas entre las poblaciones. El 10 de junio pasado, el artículo “Cubrebocas y transmisión de Covid-19” puso el acento en que la transmisión por partículas en el aire juega un papel dominante en la dispersión del coronavirus.

El estudio que emitió desde su Centro Mario Molina se sustenta en una comparación de las tendencias en infecciones de Covid-19 en Italia y en la ciudad de Nueva York antes y después de la implementación obligatoria de cubrebocas y sugiere “que esa medida previno más de 700 mil infecciones en Italia entre el 6 de abril y el 9 de mayo, y más de 66 mil infecciones en la ciudad de Nueva York entre el 17 de abril y el 9 de mayo”.

En el estudio denominado “Identificando la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación del Covid-19”, en el que participaron varios científicos, entre ellos Mario Molina señala: “Nuestros resultados indican que la ruta de transmisión aérea es altamente infecciosa y es la dominante para la propagación del Covid-19. Las medidas de mitigación se pueden identificar por medio de las tendencias de la pandemia. Nuestro análisis revela que la diferencia con y sin el uso obligatorio de los cubrebocas representa la medida determinante para darle forma a las tendencias de la pandemia”.

Señaló además que esa medida protectora reduce significativamente el número de infecciones. Y agrega que otras medidas de mitigación implementadas en los Estados Unidos, tales como el guardar distancia social no son suficientes para proteger al público. “Nuestro trabajo también enfatiza la necesidad de usar ciencia fundamental para tomar las decisiones adecuadas para la pandemia actual y para las futuras”.

Dicho artículo científico sobre el uso de cubrebocas y la transmisión del Covid-19 se publicó en el Proceedings of the National Academy of Sciences, de Estados Unidos; y Mario Molina fue un puntual difusor de la urgencia del uso de cubrebocas y se dedicó a hablar del tema, incluso invitado por las autoridades de la Ciudad de México.

