Conoce a la "bestia loca" que vivió entre dinosaurios

Un extraño mamífero de 66 millones de años descrito en una nueva investigación proporciona nuevos conocimientos profundos sobre la historia evolutiva de los mamíferos del supercontinente de Gondwana.

Llamado Adalatherium, que traducido de los idiomas malgache y griego significa "bestia loca", se describe en base a un esqueleto casi completo y exquisitamente conservado, el más completo para cualquier mamífero descubierto hasta ahora en el hemisferio sur antes de la extinción de los dinosaurios.

La investigación que se publica ahora en Journal of Vertebrate Paleontology, llevada a cabo durante 20 años, demuestra que Adalatherium era un "gigante" en relación con los mamíferos, en su mayoría del tamaño de una musaraña o un ratón, que vivieron durante el período Cretácico.

Sus características "extrañas" incluyen más vértebras del tronco que la mayoría de los otros mamíferos, extremidades traseras musculosas que se colocaron en una posición más extendida (similar a los cocodrilos modernos) junto con patas delanteras musculosas y veloces que se metieron debajo del cuerpo (como se ve en la mayoría de los mamíferos de hoy), dientes frontales como los de un conejo y dientes posteriores completamente diferentes a los de cualquier otro mamífero conocido, vivo o extinto, y un extraño espacio en los huesos en la parte superior del hocico.

Un equipo de 14 investigadores internacionales dirigido por el Dr. David Krause (Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver) y el Dr. Simone Hoffmann (Instituto de Tecnología de Nueva York) publicó la descripción y el análisis completos de este mamífero del tamaño de una zarigüeya que vivía entre dinosaurios y cocodrilos masivos cerca el final del período Cretácico (hace 145-66 millones de años) en Madagascar. El anuncio inicial del descubrimiento se hizo en la revista Nature a principios de este año.

Adalatherium, de Madagascar, pertenece a un grupo extinto de mamíferos conocidos como gondwanatherians, que fueron descubiertos por primera vez en la década de 1980 y, hasta hace poco, solo estaban representados por unos pocos dientes aislados y fragmentos de mandíbula. Pero incluso esos escasos restos ya indicaban que los gondwanatianos eran muy diferentes de otros mamíferos contemporáneos. Tantos misterios habían rodeado a los gondwanatherianos que no estaba claro cómo encajaban en el árbol genealógico de los mamíferos.

Ahora, el equipo de investigación presenta el primer esqueleto de este misterioso grupo que una vez vagó por gran parte de América del Sur, África, Madagascar, el subcontinente indio e incluso la Antártida.

La integridad y la excelente conservación del esqueleto de Adalatherium abren nuevas ventanas sobre cómo eran los gondwanatherianos y cómo vivían, pero las características extrañas todavía tienen al equipo perplejo.

"Sabiendo lo que sabemos sobre la anatomía esquelética de todos los mamíferos vivos y extintos, es difícil imaginar que un mamífero como Adalatherium podría haber evolucionado; cuestiona e incluso rompe muchas reglas", explica Krause.

Aunque la reconstrucción realista de Adalatherium es superficialmente similar a un tejón común y corriente, su "normalidad" es sólo superficial. Debajo de la superficie, su esqueleto es nada menos que extravagante.

Como dice Hoffmann, "Adalatherium es simplemente extraño. Tratar de descubrir cómo se movía, por ejemplo, fue un desafío porque su interfaz nos cuenta una historia completamente diferente a la de su parte posterior".



Si bien sus musculosas patas traseras y sus grandes garras en las patas traseras pueden indicar que Adalatherium era un excavador poderoso (como los tejones), sus patas delanteras eran menos musculosas y son más similares a las de los mamíferos vivos que pueden correr rápido.

Las extremidades de Adalatherium también indican que su postura era un híbrido entre las de mamíferos vivos y parientes más antiguos. Sus extremidades anteriores estaban escondidas debajo del cuerpo (como se ve en la mayoría de los mamíferos de hoy) pero sus extremidades traseras estaban más extendidas (como en los cocodrilos y lagartos).

Los dientes de Adalatherium, reconstruidos mediante micro tomografía computarizada de alta resolución y modelado digital extenso, son indicativos de herbivoría, pero por lo demás son más que extraños.

Adalatherium no solo tenía dientes frontales en constante crecimiento, parecidos a los de un conejo o un roedor, sino que los dientes posteriores son completamente diferentes a los de cualquier otro mamífero conocido, vivo o extinto. Si solo se hubieran encontrado estos dientes, ¡el misterio de lo que era este animal probablemente no se hubiera resuelto! Además del aparente caos, hay un agujero en la parte superior del hocico para el que simplemente no hay paralelo.



Aproximadamente del tamaño de una zarigüeya de Virginia, el Adalatherium de 3,1 kilos era muy grande para su época. Si bien no es particularmente grande para los estándares actuales, era un gigante en comparación con los mamíferos del tamaño de una musaraña y un ratón que vivían en el Cretácico.

La historia geológica de Gondwana proporciona pistas sobre por qué Adalatherium es tan extraño.

Adalatherium se encontró en rocas fechadas cerca del final del Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años. En ese momento, Madagascar ya había sido una isla separada de África durante más de 150 millones de años y del subcontinente indio durante más de 20 millones de años. "Las islas son la materia de la rareza", dice Krause, "y, por lo tanto, hubo tiempo suficiente para que Adalatherium desarrollara sus muchas características extraordinariamente peculiares de forma aislada".

