Circulan fotos apócrifas sobre el incendio en la Amazonia

A raíz de los incendios que afectan la selva amazónica, muchas imágenes se viralizaron como correspondiendo a este evento. Sin embargo, el equipo de verificación de la AFP ha encontrado que en su gran mayoría son antiguas o ni siquiera fueron tomadas en Brasil.

Los focos de incendio en la Amazonia superan ya los 70 mil en lo que va del año, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil. Estos se deben principalmente a las quemas provocadas para deforestar un terreno, con el objetivo de convertirlo en área de pastoreo, o para limpiar zonas ya deforestadas.

La urgencia ambiental motivó que la etiqueta #PrayForAmazonas se volviera tendencia en redes sociales, favoreciendo también la viralización de imágenes fuera de contexto.



¿Dónde está todo vuestro dinero? ¿Donde están los medios de comunicación? #PrayforAmazonas

El cambio climático es una realidad y NOS ESTAMOS CARGANDO EL PLANETA Como mínimo deberíamos difundir esta información. Nuestros pulmones están llenos de humo.

Se me parte el corazón... pic.twitter.com/FeF9z0vfW7 — Lola Ruiz (@LolaRuiiz99) August 21, 2019

La imagen de un mono abrazando a su cría, aparentemente muerta, ha sido una de las más virales. Sin embargo fue tomada en 2017 por el fotógrafo indio Avinash Lodhi en Jabalpur. El reportero gráfico indicó a The Telegraph que en realidad la cría solo se había tropezado.



La foto de un conejo severamente quemado figura en varias publicaciones pero el animal tampoco es víctima de los incendios en la Amazonia. Fue retratado cuando huía de las llamas en Woolsey, California, en noviembre de 2018.



Otra foto muestra a un animal que parece ser un zorro por un camino de tierra, huyendo del fuego. Fue tomada en septiembre de 2011 por el reportero gráfico Silva Junior, de Folha de S.Paulo, durante la cobertura sobre los incendios ocurridos en Ribeirão Preto, Sao Paulo.

Huir de lo que siempre fue tu hogar sin tener la menor culpa de lo sucedido, eso sí que es triste. #PrayforAmazonas pic.twitter.com/eSDPrwRpEf — Núr Milán Blasco (@milan_nuria) August 21, 2019



Otra imagen muestra una gran extensión de bosque incendiada, y grandes columnas de humo emanando. Pero tampoco es actual, sino que corresponde al año 1989. El actor Jaden Smith, por ejemplo, la compartió este miércoles en su cuenta en Instagram, donde tuvo más de 1,2 millón de "Me gusta" La imagen fue tomada por un fotógrafo de Sipa Press, adquirida luego por Rex Features y publicada por The Guardian en 2007 (C), en un especial sobre la deforestación de la Amazonía a lo largo de 40 años.



La imagen de un bosque en llamas tampoco corresponde a los incendios de la Amazonia. De hecho fue tomada por el fotógrafo John McColgan el 6 de agosto de 2000 durante un incendio en Montana, Estados Unidos. Ocurrió en la zona del río Bitterroot y a McColgan le llamaron la atención dos alces que corrían para resguardarse del fuego.