Científicos descubren qué hay después de la muerte

¿Qué pasa cuando morimos? Es el enigma que durante muchos años la ciencia ha intentado desentramar. Hasta el día de hoy, los estudios llegaron hasta un punto determinado, pero no se ha logrado hallar una respuesta definitiva. Sin embargo, algunos neurólogos y especialistas tienen diversas teorías mediante las que pretenden acercarse al final del misterio.

Para indagar con mayor profundidad en este debate, se deben separar dos cuestiones básicas sobre la muerte. Por un lado, la ciencia puede asegurar qué le ocurre al cuerpo humano tras el deceso. En este sentido, las respuestas anatómicas están más esclarecidas y se conoce paso a paso el proceso natural una vez que el corazón late por última vez.

Pero por el otro, el verdadero interrogante que neurólogos, médicos y científicos intentaron indagar es qué sucede más allá. Allí radica el principal debate sobre qué hay del otro lado de la vida. Son varios los especialistas que dedicaron gran parte de su carrera a intentar profundizar en esta cuestión.

Una de las teorías más predominantes postulada por la doctora Kathryn Mannix, especialista en cuidados paliativos y el final de la vida, es que la muerte es “solo un proceso”. La experta hace hincapié en que, al igual que nacer, fallecer es una etapa más que todos debemos atravesar y así es como debe ser vista, como un final.

“Morir, como dar a luz, realmente es solo un proceso. Gradualmente, la gente se siente más y más cansada”, explica en una de sus presentaciones. La también autora de ‘With The End in Mind', agrega: “En mi humilde opinión, morir probablemente no es tan malo como se espera. Perdimos la sabiduría de ver a la muerte humana como algo natural y es hora de que hablemos sobre la muerte correctamente y recuperemos esa sabiduría”.

De esta manera, la médica asegura que su objetivo principal es terminar con el tabú sobre la temática. Y así, romper con el “miedo a morir”, ya que debe ser visto como una etapa más de la vida.

Las cinco etapas de la muerte

El doctor Thomas Fleischmann, médico de urgencias durante más de 35 años, realizó un estudio más profundo en su larga trayectoria, en la que fue acompañante de la muerte de más de dos mil personas. Con su experiencia, formuló la teoría de las cinco etapas que, según sus declaraciones, confirmó con todos estos casos en los que fue testigo.

En una charla TEDx que brindó en 2014 en Hamburgo, desarrolló su hipótesis. Para él, la primera fase consiste en un cambio repentino, en el que el humano, de un momento a otro, deja de sufrir y desaparece todo el dolor. “El miedo se ha ido, todos los ruidos se han ido, y solo hay paz, calma y tranquilidad. Algunos incluso reportan alegría”, cuenta.

El segundo paso involucra una “experiencia fuera del cuerpo”, según sus palabras, donde la gente “asegura que están volando por encima de sí mismas y, en muchas ocasiones, se ven ellas mismas acostadas en la camilla”.

Luego, explica: “En la tercera etapa el 98-99% de las personas se sienten cómodos y en paz, aunque el 2% puede vivenciar situaciones, ruidos, olores y criaturas terribles”.

Luego, en el cuarto paso de la muerte, Fleischmann comenta que sus testigos hablaron de que una luz empieza a brillar en medio de una oscuridad total. Según las descripciones que recopiló, esa luz es “cálida y muy atractiva”.

Finalmente, en la quinta y última etapa, los sobrevivientes que pudieron dialogar con él durante su investigación, se refirieron a “un entorno hermoso, con bellos colores y en muchos casos oyen música y presencian un sentimiento de amor incondicional”.

Otra de las teorías que más adeptos generó es la formulada por Brandon Monhollen. A diferencia de las anteriores, esta hipótesis no se sustenta con una investigación científica, sino que se inclina más por el plano imaginativo. A través de un video viral de TikTok que recorrió el mundo en 2021, el joven se ganó el apoyo de millones.

“¿Qué pasa si cuando morimos, la luz al final del túnel es la luz de otro hospital? Allí nacemos y la única razón por la que sales llorando es porque recuerdas tu vida y todo lo que pasaste y sabemos que al morir perdemos todo”, comienza en su video.

De esta manera, más allá de intentar explicar qué ocurre luego de la partida física, también se adentró en el misterio del déjà vu: “A medida que uno crece empieza a olvidarse de lo que vivió para enfocarse en su presente. Entonces, al morir, los parches de memoria quedan atrás y ese momento causa un déjà vu”.

