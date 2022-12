“Ciencia para la sociedad, sin importar gobiernos”: Alberto Sánchez Hernández, nuevo director del Cinvestav

El físico Alberto Sánchez Hernández, nuevo director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), reconoce que este es el centro de investigación más importante de México y por ello los retos al frente de esta institución son varios más allá de mantenerse a la vanguardia. Entre los desafíos con los que el científico asume el cargo están incrementar la matrícula de estudiantes de posgrado, que en los últimos 10 años ha bajado casi 25%; renovar la planta de investigadores, de los cuales alrededor del 15% ya superan los 70 años; y disminuir la desigualdad de género, pues hoy sólo 25% de investigadores son mujeres.

El pasado 7 de diciembre, la Secretaría de Educación Pública designó, para el periodo 2022-2026, a Alberto Sánchez Hernández ((Xicotepec, Puebla, 1969) como nuevo director del Cinvestav, un centro de investigación y posgrados que ocupa el primer lugar en México, el tercero o cuarto del ranking a nivel América Latina y el número 100 a nivel mundial. Un centro con muchas fortalezas pues 65 de sus 66 posgrados son de prioridad número uno en el Conacyt, pero también con otros desafíos como actualizar sus planes formación y programas de investigación, renovar sus plantas de investigadores, y trabajar con un presupuesto apenas superior a los 2 mil 700 millones de pesos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el investigador titular del Cinvestav desde 1999 que entre sus líneas de investigación están las partículas y campos, así como la física de hadrones b en el Experimento CMS que es uno de los cuatro detectores del Gran Colisionador de Hadrones del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) con sede en Ginegra, apuesta a acercarse más a las empresas para ofrecer soluciones, “no nada más nos debemos enfocar en el gobierno; en muchos otros países, la cantidad de recursos que se proporciona a la investigación viene mayormente de la iniciativa privada, esa parte debemos también impulsarla”.

¿Cinvestav es fundamental para la ciencia en México?

Sus dos principales funciones son la investigación, esto puede ser desde ciencia básica, que es donde damos fundamento a todo lo que después pudiera ser aplicable; y ciencia. La otra parte es la formación de científicos y científicas que ayuden a que el país crezca en este per cápita de científicos que necesita para que a su vez puedan contribuir a la solución de problemas. En esta nueva administración pretendo darle más énfasis a esta parte donde el Centro puede participar más en la solución de problemas nacionales; vamos a integrar grupos de científicos de la comunidad, dentro de la institución que estén informados, preparados y monitoreando lo que está sucediendo en el país y ver dónde podemos incidir y dónde no, para que en el momento en que nosotros tengamos posibilidad de resolver algo, plantearlo a las autoridades. Eso corresponde a la preparación de personal más capacitado que pueda tener más conciencia de lo que sucede en el país.

¿Se ha perdido el pensamiento crítico?

No es que se haya perdido, la cantidad de científicos en el país es muy baja, dentro mismo del gobierno federal se menciona que la población debería estar más preparada y tener acceso a la educación, no sólo como un derecho humano, sino que debe estar mayormente preparada; nuestra institución, al igual que otras en el país, puede contribuir a tener una mejor preparación de la población, y al tener mayor preparación se esperaría que naturalmente sean capaces de tener un pensamiento más crítico.

¿El poder entiende la importancia de la ciencia para tener políticas científicas?

No sólo yo, sino todas las autoridades anteriores, hemos querido acercarnos más a los tomadores de decisiones y mostrar lo que estamos haciendo y participando en las decisiones que ellos tienen para que a su vez entiendan nuestro trabajo, no es algo sencillo y no podemos decir que no les importe la ciencia, probablemente sí, pero debemos ser capaces de enfatizárselo; me gustaría tender esos puentes con las autoridades para enfatizarles eso.

El apoyo debe mostrarse en el presupuesto, ¿cuál es el presupuesto para 2023?

De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo tenemos un ligero incremento respecto al año anterior, será de alrededor de 2 mil 700 millones de pesos.

¿Los recortes al presupuesto son una manera de limitar la investigación?

En Cinvestav hemos sido capaces de superar esos retos y la idea es seguir haciéndolo, la forma en como una institución dé más recursos es haciendo trabajo que sirva a la sociedad. Si nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer soluciones, es lo que haremos, no nada más con el gobierno, sino desarrollando productos o métodos o herramientas de utilidad para la población, acercarnos a los industriales y que ellos a su vez cooperen con nosotros. No nada más nos debemos enfocar en el gobierno, en muchos otros países, la cantidad de recursos que se proporciona a la investigación viene mayormente de la iniciativa privada, esa parte debemos impulsarla. No sólo atenernos a lo que el gobierno nos pueda dar, sino crear sinergias.

¿Hay ciencia neoliberal?

Nuestra visión como científicos no es hacer ciencia para obtener dinero, eso sería la definición de esa ciencia neoliberal, nuestro objetivo es hacer ciencia que sirva a la sociedad, a la humanidad. Hay en empresas grupos de científicos para desarrollar productos, pero nuestros investigadores no son parte de ninguna industria. Nosotros realizamos ciencia básica, que puede aplicarse a la industria, tenemos gente que ha podido llevar todas esas aplicaciones básicas que desarrollamos hacia un producto final, pero nosotros no estamos en la industria que está produciendo dinero, nosotros hacemos investigación.

¿Ahí su interés de formación de nuevos investigadores con actualización de planes?

Tenemos que estar en una constante evolución, viendo qué métodos nuevos de enseñanza existen e irlos incorporando a nuestros planes de estudio para que tengamos gente preparada, acorde a lo que se está haciendo en la actualidad y no a lo que sucedía hace 20 o 30 años.



¿El Cinvestav está rezagado, en qué nivel está frente a otros centros de su tipo?

No, no está rezagado. De acuerdo a las instituciones que miden la innovación, el desarrollo científico, la investigación que se realiza en cada uno de los centros, Cinvestav está catalogado en México como la primera institución de investigación, en Latinoamérica estamos posicionados entre los tres o cuatro primeros lugares, dependiendo el ranking que se vea y en el mundo estamos en el número 100 aproximadamente.



¿Usted quiere la renovación de la plata de investigadores?

Es algo que se observa en instituciones de todo el mundo, no sólo en Cinvestav. Nuestro promedio de edad ya es grande, arriba ligeramente de los 60 años. Hoy tenemos una planta de investigadores bastante consolidados y ahora necesitamos más enfocarnos en investigadores jóvenes. Buscaré todas las posibilidades de hacer una contratación de investigadores jóvenes y motivaré a nuestros colegas mayores a considerar la jubilación como una forma de ayudar al centro. Estaríamos hablando de 10% o 15% de la planta de investigadores.

¿Otro reto es recuperar una matrícula que ha caído?

La caída de matrícula se ha observado en Cinvestav y en otras instituciones, viene de los últimos ocho, 10 años, pero definitivamente la pandemia aceleró esa tendencia. Tenemos una reducción de cerca de 25%. Esa es un tarea importante y estamos trabajando ya en una comisión que me va a ayudar a determinar los posibles factores, por qué está sucediendo esto. Ayer tuve una reunión con jefas y jefes de departamento, con directores de unidad y ya planteamos esa realidad. La pandemia puede ser un factor, pero hay otros que hay que analizar. El número de extranjeros ha bajado, pero sigue siendo 15% y cada vez se diversifica más, antes teníamos más estudiantes de Sudamérica, de Colombia, hoy tenemos de India, Pakistán, eso es bueno.

Hay un impacto por el recorte a becas...

A Cinvestav no le ha afectado el tema del cambio en el proceso de becas, porque es una institución que tiene los posgrados de mayor calidad en el país, 65 de nuestros 66 prosgrados del nuevo sistema de posgrados de Conacyt están catalogados con prioridad número 1, eso significa que todos nuestros estudiantes que cumplen los requisitos y son aceptados en nuestros posgrados reciben una beca. La calidad de nuestros posgrados ha ayudado a que independientemente de los gobiernos y los cambios políticos del país, Cinvestav sea capaz de superar todos esos retos, porque Cinvestav genera investigadores altamente capacitados y hace investigación de calidad, de tal forma que se ha mantenido en los primeros lugares del mundo. Vamos a mantener la excelencia del centro.



Otro tema al que se ha comprometido es el de la igualdad de género.

Los números muestran que 40% de los graduados en 60 años han sido mujeres. Actualmente de nuestra planta alrededor del 25% la constituyen mujeres. Hay de una a tres de investigadoras. Y en el caso de estudiantes también hay una diferencia. Vamos a impulsar el acortar esa diferencia, no es algo que podamos resolver de la noche a la mañana; vamos a dar prioridad a más mujeres para direcciones de unidad y jefaturas de departamentos, en puestos de toma de decisiones, en contrataciones.

La presencia de mujeres en áreas como ciencias exactas e ingenierías es baja, del 10% o 12% de graduadas.

En doctores honoris causa es algo que debemos revisar, la mayoría de ellos, si no es que la totalidad, son hombres; en nuestros investigadores eméritos sí tenemos mujeres, debe haber como 10%. Debemos dar más importancia al trabajo que realicen nuestras colegas.

Hablando de colegas, ¿han superado la crisis de la acusación de acoso contra uno de los investigadores que aspiró a la dirección?

Se ha formado un nuevo comité de igualdad de género y estamos trabajando en eso. Es una prioridad terminar con la violencia de género.



Este ha sido un gobierno que ha agredido a la ciencia, el Civestav ha sido cuestionado.

No, o al menos no de manera directa. Hasta la semana pasada yo era un investigador más del departamento de Física, y realmente nunca observamos ningún acoso. Yo ahora que estoy tomando este cargo, una de mis metas es acercarme a estos tomadores de decisiones y ofrecer lo que realizamos en el centro para beneficio de la sociedad, más allá de colores y partidos, la ciencia es de toda la humanidad y debe estar al servicio de toda la humanidad, independientemente de los colores que estén en el gobierno.