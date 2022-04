Cate Blanchett lanza podcast para “pesimistas optimistas”, interesados en la crisis climática

"Climate of change" o "Clima de cambio" es un nuevo podcast en el que Cate Blanchett junto con Danny Kennedy, un empresario que aboga por las energías limpias. Sí... otra actriz más se pone la camiseta de "ambientalista", pero justo con la personalidad despreocupada que caracteriza a la actriz australiana, asegura que eso no le interesa y que, en cambio, reconoce que trata de convertir el "imán" de su fama a una búsqueda colectiva, concientizar sobre la crisis ambiental.

Hay un objetivo en juego; reducir a la mitad las emisiones de carbono (CO₂) del mundo para 2030. Se tratan de ocho años en que las movilizaciones, ya no solamente de las campañas que insten a la población a conocer lo qué es la huella de carbono y sus consecuencias, sino de llevar a cabo acciones que hagan efectiva esta promesa pactada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26).

A partir de este escenario de urgencia, Blanchett aseguró para "The Guardian" que se siente abrumada, pues es madre de cuatro hijos que vivirán el impacto de los intempestivos cambios en la temperatura. Este es el planteamiento con el que la artista justifica la creación del podcast "Climate of change", que ha sido posible por la intervención de su amigo Danny Kennedy, director ejecutivo de "Energy Nexus", una organización ambiental sin fines de lucro.

De acuerdo a las declaraciones de Blanchett, que apagó la cámara durante la charla virtual con el diario británico, durante este proyecto ella tomará el papel de la y el oyente, representando a la población que tiene dudas y deseos de cambiar el panorama actual. Mientras que Kennedy toma la posición del experto, al menos, en dudas, ya que en cada emisión cuentan con invitadas e invitados que exponen las consecuencias que el cambio climático traerán inminentemente, de no haber un cambio.

De esta forma, el par de amigos busca alentar a la población que, como ellos mismos, reconocen, hay momentos en los que se detienen a cuestionarse si vale la pena el esfuerzo. Esta reacción fue denominada por la actriz como “pesimista optimista”, "¿Por qué molestarse en reciclar, con o sin problemas, si el punto de inflexión hacia el fin del mundo está tan cerca y las personas en el poder todavía están atrapadas en los combustibles fósiles?", revela.

Hasta la fecha, "Climate of change" ha contado con la participación de invitadas e invitados de gran eco, en el mundo activista, como es el caso de Adam McKay, el director de la película "Don't Look Up" (2021), y el Príncipe William, que acudió a la transmisión para hablar de su premio Earthshot, gracias a su contribución en materia de ambientalismo.

Pero este podcast no se limita a relatar historias plasmadas en la ficción o el activismo de un monarca, con el poder adquisitivo posible para hacer grandes cambios en poco tiempo, sino que otorga una importancia capital en las soluciones de la vida real y, que sin duda, son alentadoras.

"Lo que están tratando de hacer con el podcast", dice Kennedy, "es atraer a personas como yo. Para mostrarnos a los recicladores cansados ​​que las respuestas a la catástrofe ambiental ya están ahí".

Por su parte, la actriz conminó que “La solución al agobio es el compromiso. No va a haber una varita mágica; va a tener que ser un cambio gubernamental, cambios de política, así como cambios de consumidores y cambios masivos en la industria.

Si bien, ambos conductores saben que hay pesimismo inherente en lo que podría ocurrir a futuro, esperan que el podcast en el que interviene contagie su optimismo a otras personas para que estas, a su vez, actúen y lleven el mensaje a mayor parte de la población: “Creo que necesitamos una sensación de 'No, no te preocupes, estos cambios están ocurriendo'", insitió la actriz.



