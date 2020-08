Tras la publicación de los primeros tres casos registrados de reinfección por SARS-CoV-2, los científicos encargados de diseñar la vacuna para su prevención se muestran interesados, pues en los tres casos las nuevas infecciones provenían de una mutación del coronavirus.

El primer caso es de un hombre de 33 años originario de Hong Kong que resultó infectado cuatro meses después de la primera vez; en Países Bajos se registró que un adulto mayor, con un sistema inmunitario deteriorado, habría contraído el coronavirus por segunda vez;en Bélgica, un paciente volvió a afectarse tres meses después de haberse curado.

Sonia Zúñiga, viróloga española e integrante de uno de los estudios para el desarrollo de una vacuna, comentó al Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) que le tomó por sorpresa el hallazgo de casos por reinfección, aunque estos son pocos comparándolos con las personas que han sufrido la enfermedad y ahora están protegidas.

La investigadora se interesó especialmente en el caso de Hong Kong, que será publicado en “Clinical Infectious Diseases”, ya que conocer su respuesta inmune le proporcionará pistas para entender la razón por la que carece de síntomas.

La integrante del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) explicó que lo más probable es que el paciente fuera asintomático con la ayuda de anticuerpos neutralizantes que atenuaron la gravedad de la enfermedad. Además, declaró que pese a lo estimado, el paciente contaba con una carga del virus alta no implica que sea infectivo.

La especialista mencionó que hasta el momento se cree que los pacientes que padecieron el Covid-19 con síntomas moderados o graves generaron más anticuerpos protectores, que los casos leves o asintomática. “Esos anticuerpos van decayendo con el tiempo y lo hacen más rápido cuanto menor ha sido la enfermedad”, advirtió.

Zúñiga consideró necesario conocer si la respuesta inmune refuerza al cuerpo humano en caso de entrar nuevamente en contacto con la enfermedad, pues de esta manera los laboratorios podrán definir cuál es la solución más óptima para su combate, vacunando más a menudo o rediseñar la vacuna con fin de que evite la infección de forma absoluta.

Recordó también que la inmunidad no se obtiene sólo por medio de anticuerpos, por lo que no debemos tener puestas todas nuestras esperanzas en ese aspectos, pues también existe la inmunidad celular: “De momento no sabemos cómo se desarrolla ni qué papel protector puede tener”, detalló.

La investigadora agregó que para la obtención de una vacuna que pueda abatir al Covid-19 es imprescindible conocer los niveles del virus en el momento de reinfección, además de considerar cuánto tiempo pasó hasta que el paciente dejó de tener síntomas y registró una PCR negativa.

