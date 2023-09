En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se celebrará la 3ª Cumbre Virtual de Diabetes, evento gratuito que consiste en un circuito de conferencias virtuales que reúne la participación de valiosos aliados como Ultra-Fine™, Abbott, Bayer, BD, LifeScan, LifeFactors, Lubriderm, Medtronic y Quaker, entre otros. Todos ellos, líderes en su ramo, desde sus respectivas especialidades y en igualdad de oportunidades, suman esfuerzos con el fin común de destacar la importancia de un diagnóstico oportuno de diabetes, así como de su tratamiento, fomentando una mejora significativa en la calidad de vida de las personas que viven con esta condición.

Al respecto, María José Pérez, gerente de marketing de Ultra-Fine™, menciona: “Esta tercera edición de la Cumbre busca continuar brindando un apoyo adicional en educación en diabetes, ya sea para el propio paciente, profesionales de la salud y público en general, para que no se retrase la detección oportuna de la enfermedad, se aborde con un tratamiento adecuado y se pongan en acción lo antes posible las medidas necesarias para un manejo correcto de su diabetes en cualquiera de sus variantes”.

Contextualizando la diabetes en la actualidad, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que, aproximadamente, 62 millones de personas en las Américas (422 millones de personas en todo el mundo) tienen diabetes, la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos, y 244 084 muertes (1.5 millones en todo el mundo) se atribuyen directamente a la diabetes cada año.5

Indica también que 50-70% de casos en las Américas no están controlados, además de que 30-40% de personas con diabetes están sin diagnosticar.5

“Estas cifras reflejan lo necesarios y fundamentales que son los diagnósticos oportunos en diabetes, uno de los puntos principales en los que apoya esta 3ª Cumbre Virtual de Diabetes. Cada tipo de diabetes tiene características y necesidades específicas que requieren un tratamiento adecuado, por lo que deben abordarse de esa manera para evitar complicaciones a la salud, e incluso, la muerte. Aun si no padecemos diabetes, nadie podemos ser indiferentes ante esta problemática, no sólo en nuestro país, sino en el mundo”, agrega Marisol Olarra, coordinadora de educación de diabetes de Ultra-Fine™, destacando que los programas de educación en diabetes contribuyen a la disminución significativa de la hemoglobina glucosilada.6

