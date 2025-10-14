Iberia abre nueva ruta a Monterrey; iniciará operaciones a partir de junio de 2026

La aerolínea española Iberia dio a conocer la apertura de una nueva ruta entre Madrid y Monterrey, que empezará a operar el próximo 2 de junio de 2026.

Esta ruta arrancará con tres frecuencias semanales: martes, viernes y sábados.

En cuanto al horario previsto, la salida de Madrid será a las 12:55 con llegada a Monterrey a las 17:25 del mismo día.

De igual forma, para el regreso, la salida desde la ciudad mexicana será a las 18:50 con llegada a las 13:20 del día siguiente a Madrid.

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Esta ruta se operará con un Airbus A330-200, un avión de última generación de tipo doble pasillo con una capacidad para 288 pasajeros, con cabinas business y turista.

Los vuelos de Iberia saldrán de la terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Reforzamos nuestra apuesta por un mercado tan importante, estratégico y querido como es el mexicano. Anunciamos de manera oficial nuestra ruta entre Madrid y Monterrey, que empezará a operar en la temporada de verano del próximo 2026.

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“Esto, sumado a los tres vuelos diarios que tenemos con Ciudad de México, nos permitirá contar con más de 800 mil asientos conectando ambos países, una cifra histórica en la ya larga historia entre Iberia y el mercado mexicano”, dijo María Jesús López Solas, directora Comercial, de Clientes, Red y Alianzas de Iberia.

En concreto, Iberia está agregando alrededor de 40 mil asientos adicionales en la temporada de verano europeo desde junio hasta octubre.

La intención de la aerolínea es mantener esta ruta más allá del verano y seguirá operando en la temporada de invierno, cuya programación se anunciará próximamente.

es/mgm