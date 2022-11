Video. Captan a nuevo presidente del BID ¿bailando? Esto fue lo que pasó en realidad

Ilan Goldfajn, nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), compartió en Twitter un video donde se observa a su "doble" bailar enérgicamente al ritmo de I Want You Back, canción que se hiciera famosa en los años 60 de la mano del grupo The Jackson 5.

En el clip, publicado originalmente por la cuenta "Crazy Ass Moments in LatAm Politics", el hombre en cuestión canta, aplaude, chasquea y se sacude apasionadamente mientras otras personas lo observan, atónitos por la enjundia que imprime a su baile.

Dicho material está acompañado por el texto: "Un video viral muestra presuntamente a Ilan Goldfajn, exministro brasileño y presidente electo del BID, bailando en un show de Jackson 5".

Por lo anterior, Goldfajn desmintió que sea a él a quien se aprecia en el video; en cambio, se trataría de John Lawless, un DJ de 50 años de Long Island, Estados Unidos, según la descripción del mismo material que había sido publicado en YouTube hace 4 años.

Aún así, el profesor y economista brasileño dijo que planea dirigir al BID con la misma energía y entusiasmo que se aprecia en la grabación

"¡Esta es la agilidad que tendrá el Banco Interamericano de Desarrollo en el futuro! Gracias, John Lawless, por prestarme virtualmente tus pasos de baile. Posdata: ¡conectividad para todos en Latinoamérica y el Caribe!", escribió.



This is the future agility of the reenergized Inter-American Development Bank! Thank you John Lawless for virtually lending me your real dancing moves.

P.S. Connectivity for all in #LatinAmerica and the #Caribbean! @el_BID https://t.co/iTZQYbQuwg

— Ilan Goldfajn (@igoldfajn) November 23, 2022