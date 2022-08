Twitter presenta fallas; usuarios alertan problemas al cargar el sitio

Esta tarde, el sitio especializado en recolectar fallas en plataformas digitales DownDetector, reportó fallas en Twitter.



Según Downdetector, el mayor número de reportes se dio alrededor de las 13:01 horas de este 9 de agosto.

Los problemas más reportados son: 84% carga y 14% sitio web.

Twitter responde a la falla

La red social mencionó que están trabajando en una solución para que vuelva a la normalidad.



Twitter may not be loading for some of you –– we're working on a fix to get you back to your timelines ASAP.

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 9, 2022