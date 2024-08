Apenas llegó Inversión Extranjera Directa (IED) a los estados del sur y sureste en esta administración federal, dijeron especialistas a EL UNIVERSAL.

A pesar de la promesa del gobierno de impulsar el desarrollo de la región mediante la atracción de capitales, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán recibieron capital foráneo por 13 mil 499 millones de dólares de 2019 a marzo de este año.

Esto equivale a 7% del total de IED, que sumó 189 mil 224 millones desde que comenzó este sexenio, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Economía.

En los últimos años se destinaron recursos al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde continúa la rehabilitación de vías férreas, el equipamiento de puertos y la licitación de Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), entre otras obras.

En cambio, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y otras 11 entidades se repartieron 54% del capital extranjero, lo que representa 156 mil 173 millones de dólares.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, dijo que “hay estados que están más desarrollados en infraestructura y los inversionistas buscan esto”.

En el sur “se avanzó, pero no a la velocidad que avanzaron los estados que ya tenían un plan de infraestructura de años atrás”.

Van a seguir las obras en el sur, porque “habrá parques industriales, polos de desarrollo, planes carreteros; creo que la película todavía no termina” y habrá que conocer el plan de infraestructura para la región del próximo gobierno federal.

“El norte es más competitivo y tiene más proveedores de primer y segundo nivel. Si te instalas en el sur, los proveedores están en el norte y no vas a mandar del norte a sur la materia prima para ensamblar y luego regresarla”, dijo el socio de Kearney en México, Omar Troncoso.

“Situación no cambiará”

La mayor parte de los inversionistas que quieren traer sus proyectos a México preguntan por las condiciones del norte, bajío o centro, “nadie pregunta por el sur y sureste, siempre es Monterrey, Juárez y no creo que ni en el corto o largo plazo esto vaya a cambiar”, agregó Troncoso.

Sobre el impulso del Istmo de Tehuantepec, señaló que puede apoyar a trasladar los insumos, pero las inversiones seguirán llegando al norte, porque allá está la planta productiva.

Troncoso explicó que ingresa más inversión al norte y bajío por la ubicación geográfica, la existencia de proveedores y el acceso a mano de obra calificada, la cual no tiene el sur, “no porque no existan los talentos, sino porque no hay industria”, hay que capacitar y toma mucho tiempo.

Los inversionistas saben que hay estados del norte muy inseguros, pero dicen: “estamos acostumbrados a eso... [La inseguridad] no les preocupa tanto porque ya saben cómo operar, es más preocupante el robo de camiones, porque es algo que no controlaban y aumenta la prima de seguro”.

Para la coordinadora de análisis de datos de la organización México ¿cómo vamos?, Adriana García, si se quiere atraer inversión a los estados del sur y sureste hay que ofrecer seguridad, electricidad e infraestructura hidráulica.

No obstante, en los estados del sur el progreso social es bajo, mientras que en el norte existen condiciones básicas de salud, personal calificado, conexión carretera y energía eléctrica, y la zona se integra a los corredores para conectar a México con Estados Unidos y Canadá.

En el Istmo de Tehuantepec hace falta definir el tema del Estado de derecho, porque hay pueblos en la región que se rigen por usos y costumbres, y se desconoce a detalle cómo se actuará donde hay disputas sociales y en ejidos.

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación reveló que 15 estados, la mayoría en la norte y bajío, concretaron 75% de los 48 mil 35 millones de dólares de los anuncios públicos de inversión extranjero este año que dio a conocer la Secretaría de Economía, las cuales pueden concretarse en los próximos dos o tres años.