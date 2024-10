El encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con empresarios mexicanos y estadounidenses demostró que entre socios y amigos hay formas de resolver disputas y de reducir la incertidumbre sobre el clima de inversión.

De acuerdo con la presidenta y CEO de la US Chamber of Commerce, Suzanne P. Clark, la celeridad con que se realizó el encuentro entre Sheinbaum y los empresarios permite que “podamos reducir la incertidumbre sobre el clima de inversión en México y hacer crecer los negocios a través de nuestras fronteras”.

Durante la conferencia de prensa que dio Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco del CEO Dialogue México-Estados Unidos, se invitó a dar unas palabras a la presidenta de la US Chamber of Commerce quien añadió que “México es el socio comercial más importante de Estados Unidos y un aliado importante. Nuestra relación no se basa sólo en la proximidad, se basa en valores compartidos: el valor de la democracia y la libre empresa y el Estado de Derecho”.

Explicó que este mecanismo de diálogo intenta crear confianza entre ambas partes y añadió que “los buenos amigos y los buenos socios ven la oportunidad de crecimiento de la prosperidad compartida”, de manera que crean más crecimiento, comercio y atraen más inversiones.

Además de que como “buenos socios, como hacemos todos en nuestras familias, también encuentran formas de resolver las disputas. Encontramos la manera de trabajar juntos en los momentos complicados de nuestro mundo”.

Empresarios de EU aseguran que hay "apetito de inversión" en México

En su turno, la directora general de México Pacific y la C.P. presidenta del CEO Dialogue, Sarah Bairstow, explicó que ellos invierten en la planta de gas natural licuado Saguaro-Energía y en su gasoducto, la “mayor inversión hasta la fecha”.

Añadió que están “muy orgullosos de mostrar no sólo el apetito de inversión para estos proyectos de infraestructura de energía críticamente necesarios en México, sino también la forma correcta de entregar esta infraestructura para el país y para los mercados globales más amplios”.

Agregó que los empresarios son “muy optimistas, como creo que lo fueron todos los que asistieron hoy al CEO Dialogue, sobre el clima de inversión y el futuro de México bajo la administración de la Presidenta Sheinbaum”.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que en la reunión se habló de la confianza, de la facilitación, de las mesas de trabajo, de compromiso con la ética, “de hacer bien las cosas, y sobre todo de generación de empleo, pero que también de mejores salarios”.

Afirmó que además de los 20 mil millones de dólares habrá más inversiones “que seguramente vamos a multiplicar por mucho ese número, este número yo diría que sería el comienzo de muchas inversiones que van a llegar”.

Por otra parte, el vicepresidente del Consejo Global de Tenaris y copresidente del CEO Dialogue, Guillermo Vogel, dijo que en el encuentro “se sentaron las bases para establecer un diálogo continuo y para poder trabajar en cómo vamos mejorando la competitividad, cómo vamos mejorando lo que es el ecosistema económico tanto de México como de Estados Unidos, sobre la base de hacerlo conjuntamente, obviamente respetando al 100% las soberanías”.

