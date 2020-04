Reporte trimestral de Hacienda

A quien le toca rendir cuentas hoy es a los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comandados por Arturo Herrera. Nos dicen que, tal como lo marca la ley, tendrán que entregar al Congreso el reporte de Finanzas Públicas correspondiente al primer trimestre del año. Nos cuentan que no se notará tanto todavía el impacto de la pandemia del Covid-19, dado que las medidas de confinamiento se empezaron a aplicar casi a finales de marzo. Sin embargo, sí se podrá apreciar si realmente se liberó el gasto, como motor de crecimiento de la economía, sobre todo el destinado a inversión. Nos recuerdan que esa era la idea de haber adelantado licitaciones desde el año pasado, con la finalidad de ejercer el presupuesto a partir de los primeros días y meses de 2020. Para dar los detalles del reporte, Hacienda ofrecerá una conferencia virtual por la tarde.

Analizan apoyo para las Afore

Nos cuentan que ante el fuerte golpe que se prevé para la economía en 2020 y la inevitable crisis por desempleo que se avecina, hay focos amarillos en el sector financiero. Nos detallan que entre la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de Abraham Vela, y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), de Bernardo González, se analiza no descontar las semanas cotizadas a los trabajadores que se queden sin trabajo durante la pandemia. Nos recuerdan que el sistema de Afore obliga a los trabajadores a tener mil 200 semanas laboradas para alcanzar una pensión, algo así como 24 años de vida productiva, factor que para muchos será inalcanzable ya que entran y salen del sistema formal, lo que les resta semanas de cotización. Nos dicen que la propuesta de no descontar las semanas se percibe positiva ante el reto pensionario que está a la vuelta de la esquina.

Derbez, sin pelos en la lengua

En las mesas de análisis que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en los últimos tres días, hubo alguien que el martes salió a dar un consejo con un tono de realismo y, como dicen, sin pelos en la lengua. Se trató de Luis Ernesto Derbez, secretario de Economía y de Hacienda durante el sexenio de Vicente Fox, y ahora rector de la Universidad de las Américas Puebla. El comentario del exfuncionario fue que “un empresario no va a depender de las ayudas del gobierno”. Por eso, es necesario generar respuestas entre los propios hombres de negocios, ya que el gobierno no va a ofrecerlas. Afirmó, entre más le pidan, menos lo hará. Planteó dejar de lado la idea de que la única manera de hacer negocios es ligarse a las obras del gobierno, sobre todo porque “hay un Presidente que no cree en la clase media, ni en el empresariado. Por eso hay que trabajar en un programa de empresarios para empresarios”.