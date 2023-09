Peña Nieto, culpable de la elevada deuda de Pemex: Hacienda

El elevado nivel de endeudamiento que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex) se debe al manejo de la petrolera durante el sexenio anterior, denunció ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

En su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del 5 Informe de Gobierno y para explicar el Paquete Económico para 2024, el funcionario respondió a cuestionamientos sobre Pemex y el techo de endeudamiento solicitado para la petrolera para 2024.

El secretario señaló directamente al sexenio de EPN de ser el culpable del alto endeudamiento de la empresa productiva del Estado.

“El que endeudó a Pemex en 50 mil millones de dólares, pasando de 49 mil a más de 100 mil millones de dólares, fue el anterior régimen del presidente Peña Nieto, y esa es la realidad”, acusó.

Además, afirmó que este gobierno no ha endeudado a Pemex y defendió la inyección de recursos por 145 mil millones de pesos que se solicitan para 2024 al pago de amortizaciones de la deuda.

Las calificadoras y firmas internacionales reaccionaron favorablemente a esta medida, aseguró Ramírez de la O, y refirió lo dicho por Moody’s al respecto, “es una propuesta que alivia el estrés de liquidez de la petrolera”.

Altas tasas e inflación

El mayor déficit fiscal propuesto en el Paquete Económico 2024 para concluir las obras de infraestructura del presente gobierno se debe a las altas tasas de interés y la inflación, dijo el titular de la SHCP.

Además, negó que esta administración se esté endeudando como lo hicieron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los cuales gozaron de remanentes de operación del Banco de México.

“En el déficit fiscal que estamos proponiendo para 2024, de 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), están contenidos 1.5 puntos porcentuales que son directamente el impacto de una mayor tasa de interés sobre la deuda pública y de la inflación”, justificó ante los reclamos de legisladores de oposición.

Sin ese efecto “abrupto” negativo de las tasas, el saldo negativo para las finanzas públicas para 2024 sería de 3.4% del PIB, cifra similar a la de este año, destacó.

Peña Nieto, culpable de la elevada deuda de Pemex: Hacienda

Respecto al tema del endeudamiento que enfatizaron diputados del PRI, PAN y PRD, al igualarlo con los pasivos del Fobaproa, aseguró que “estamos dentro de una trayectoria sostenible y está por debajo de los límites de sostenibilidad”.

Por el contrario, acusó que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se endeudaron más, a pesar de que hicieron reformas fiscales que aumentaron la recaudación.

Mencionó que durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador no se recurrió al expediente de la reforma fiscal para aumentar el ingreso tributario, porque ya era un intento muy repetido de las últimas administraciones.

En el pasado, recordó, se incrementaron los impuestos indirectos, causando “zozobra” en los agentes económicos que están viendo cómo van a manejar el impacto de los nuevos gravámenes.

“Por esa razón, el expediente de recurrir a la reforma fiscal está en libro blanco, hay una página blanca a la que no recurrimos. Sí se puede recurrir, pero este Presidente no quiso, pensó en no hacerlo porque primero se tiene que demostrar que se puede avanzar dentro de los rangos sostenibles de deuda con esfuerzos adicionales”, justificó.

En cambio, subrayó, actualmente se ha obtenido una recaudación de ingresos tributarios de 1.7 puntos porcentuales respecto al PIB sin nuevos impuestos ni subir las tasas de los gravámenes.

Viene enfriamiento

El responsable de las finanzas públicas del país dijo que, si bien el Paquete Económico 2024 es realista y responsable, y servirá para impulsar el desarrollo regional y apoyar a los más desprotegidos, se avecina un “enfriamiento” de la economía.

“Así posicionaremos a la economía mexicana en una situación de solidez, ante lo que parece ya un inicio de enfriamiento de la economía gradualmente”, advirtió.

Sin embargo, el país se mantendrá como uno de los destinos más atractivos para la inversión global, afirmó el secretario.

También señaló que ocho de cada 10 pesos del gasto neto total corresponden a compromisos obligatorios; entre los más importantes, mencionó el costo financiero de la deuda, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a estados y municipios y el presupuesto para los ramos autónomos.