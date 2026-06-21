Oxford Economics ve probable que España, una gran potencia turística mundial, supere este año los 100 millones de visitantes extranjeros debido a una mayor demanda de viajeros que opten por alternativas a la zona de conflicto de Medio Oriente.

La nación también se beneficiaría de que los europeos prefieran permanecer más cerca de casa este verano, que comienza ya en el hemisferio norte y es la temporada alta de vacaciones, de acuerdo con el análisis de esta consultora económica internacional.

Sus previsiones apuntan a que España puede recibir este año 12 millones de turistas adicionales, lo que supone más del doble del crecimiento de 2025 (que fue de 3.2%), y llegar a 109 millones.

Existen indicios tempranos de que el sector turístico español se beneficiará en 2026 de la situación de incertidumbre que ha generado la crisis bélica de Medio Oriente, como por ejemplo un aumento “inesperado” de visitantes a España en abril.

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos volvieron a su nivel prepandémico en 2023, y la firma prevé que su crecimiento continúe este año con un avance de 10.1%.

De acuerdo con Oxford Economics, España ofrece “una excelente relación calidad-precio, una oferta de lujo ampliada y una infraestructura turística bien desarrollada”.

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Esto la convierte en “un destino atractivo tanto para viajeros con presupuestos ajustados como para aquellos que buscan opciones de alto nivel”.

Por otro lado, datos de la plataforma turística Sojern señalan que España se consolida como uno de los destinos con mayor dinamismo del sur de Europa este verano, con un crecimiento de 32% en las reservas de vuelos respecto al mismo periodo del año anterior.

El sector hotelero acompaña esta tendencia, con un incremento de 28% en el volumen de búsquedas, conforme a los datos de esta entidad de marketing para el sector de viajes.

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En el mercado latinoamericano, España —y especialmente Madrid— mantiene una posición dominante como puerta de entrada a Europa, captando 29.1% de cuota, por delante de otras capitales europeas como Roma (8.3%) y París (7.9%).

Y Estados Unidos se consolida como el principal mercado de larga distancia con destino en España: representa ya 19.4% de las búsquedas hoteleras y 13% de las reservas de vuelos.

En el análisis comparativo regional, España supera el ritmo de crecimiento de mercados vecinos como Francia (+21%) y Portugal (+22%), de acuerdo con información de la plataforma.

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