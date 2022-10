Premio Nobel de Economía 2022: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig ganan por su investigación sobre bancos y crisis financieras

Este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias entregó el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas 2022 en memoria de Alfred Nobel tres estadounidenses, entre ellos el expresidente de la Fed Ben Bernanke, ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones para explicar las crisis financieras y el papel de los bancos en la economía.

Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig fueron distinguidos por haber "mejorado de manera significativa nuestro entendimiento sobre el papel de los bancos en la economía, en particular durante las crisis financieras, así como la forma de regular los mercados financieros", dijo el jurado.

Bernanke, de 68 años, fue el presidente de la Reserva Federal entre 2006 y 2014, durante la crisis financiera de 2008 y fue destacado por su análisis de "la peor crisis económica de la historia moderna", la Gran Depresión de la década de 1930.



Por su parte, Diamond, profesor de la Universidad de Chicago, y Dybvig, académico de la Washington University de St. Louis, fueron distinguidos por mostrar "como la oferta bancaria es una solución óptima" para canalizar el ahorro hacia las inversiones, actuando como un intermediario.

Este premio, a diferencia de los otros Nobel, no fue contemplado por el científico Alfred Nobel cuando instauró estas distinciones y fue creado posteriormente por el Banco Central de Suecia, por lo que a veces se le conoce como el "Nobel falso".

Pero al igual que los otros galardones, se le entrega a los distinguidos una medalla y la suma de 10 millones de coronas suecas (cerca de 900.000 dólares).

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022