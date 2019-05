Piden vetar efectivo en gasolineras y casetas

[email protected]

El director general de Grupo Financiero de CitiBanamex, Ernesto Torres Cantú, propuso como estrategia para combatir con mayor fuerza el uso del efectivo en el país que se prohíba el pago de servicios con dinero físico en gasolineras o casetas de peaje.

Entrevistado después de participar en el 14 foro de capital privado, el directivo dijo que se ha planteado a las autoridades y se discute la viabilidad la medida; sin embargo, aún falta desarrollar la plataforma e infraestructura de pagos digitales en el país.

“Al individuo no le va a costar, entonces no hay razón para no hacerlo y sí ha habido ese diálogo para aterrizarlo”, precisó.

Torres Cantú que insistió en que uno de los principales retos que enfrenta el país para disminuir la corrupción y otros ilícitos es el elevado uso de efectivo en el país, por lo que se deben buscar medidas para desincentivarlo.

Ante la cercana puesta en marcha de la plataforma Cobro Digital (CoDi) de Banco de México, que promoverá el uso masivo de pagos a través de códigos QR, Torres Cantú dijo que es factible una fuerte reducción de uso de efectivo en el país en tres años.

La plataforma CoDi está actualmente en pruebas piloto y se masificará en todos los bancos a partir de septiembre, y se prevé que permitirá reducir de forma importante el uso del efectivo.

Hay dinero, no proyectos. En el foro organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), CitiBanamex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Nafin dijeron que existen recursos suficientes para financiamiento en el país, pero hay pocos proyectos.

“Hay dinero, pero no encontramos gente que quiera invertir”, dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.