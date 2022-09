Pide senador de Florida, Marco Rubio, investigar importación de agroproductos mexicanos

A unos meses de que se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos para renovar el Senado, el senador de Florida, Marco Rubio, pidió a la Oficina de la Representación Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) iniciar una investigación contra las importaciones estacionales de agroproductos mexicanos.

El pasado 8 de septiembre, Rubio escribió una carta a la titular de la USTR, Katherine Tai, en la que le solicita investigar los subsidios a frutas y vegetales que se exportan de México al mercado estadounidense.

El senador afirmó que este mecanismo de subsidios a agroproductos tiene como finalidad desplazar estacionalmente a verduras y frutas de Florida, lo que se debe considerar una práctica comercial irrazonable.

Aseguró que si la administración de Biden tiene como finalidad proteger y darle un nuevo ímpetu a las cadenas de suministro dentro de Estados Unidos, el esquema de exportación afecta a ese objetivo.

“La petición muestra que México significa una amenaza directa contra la industria agrícola de perecederos estacionales pone en riesgo la seguridad alimentaria estadounidense en el largo plazo”, además de que considera que México podrá afectar los precios si se convierte en un proveedor único en invierno de algunas frutas y vegetales.

Al respecto, el académico y experto en temas de comercio exterior, Jorge Molina, afirmó que el senador de Florida Marco Rubio busca ser reelegido en su cargo, pero en esta ocasión{on no está tan claro que los republicanos vayan a ganar o a arrasar como en la ocasión anterior.

La petición “es una cuestión más política que económica. Lo que se está esperando que la USTR le dé una respuesta a esta petición, aunque sea de vamos a verlo pero la USTR no puede ignorar esa petición, no puede no hacer nada, se espera una respuesta aunque sea suavecita sobre el proceso a seguir”.

Molina recordó que ya hubo casos similares en contra de otros productos pero se postergó la revisión de los temas como en el caso del jitomate, cuando también en medio de una reelección se quisieron frenar las importaciones de dicha hortaliza mexicana.

