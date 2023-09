Una táctica popular utilizada por los estafadores en campañas fraudulentas de phising a gran escala consiste en explotar acontecimientos de actualidad. Por ejemplo, lo que parecía un correo electrónico del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido para ofrecer una prueba gratuita de Covid-19 era, en realidad, una forma de obtener los datos personales de las víctimas a través de un formulario falso.

“Solo se tarda unos instantes en ser víctima de una estafa y ni siquiera los profesionales informáticos están exentos de este riesgo. Simplemente, se recibe un mensaje de correo electrónico aparentemente inofensivo que contiene un enlace en el que debes hacer clic ‘antes de que sea demasiado tarde’. Pero, ¿y si, justo después de hacerlo, te invade una sensación de inquietud y te das cuenta de que todo era una estafa?”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

La empresa de seguridad informática comparte estos consejos sobre qué hacer después de haber mordido el anzuelo:

*No dar más información: Supongamos que se recibió un correo electrónico de una tienda online que, aunque generó algunas sospechas, se hizo clic en el enlace adjunto sin pensarlo demasiado, o por curiosidad, y aunque lleva a un sitio web que parece legítimo, la duda continua. Lo más sencillo es abstenerse de compartir información adicional: no introducir credenciales ni facilitar datos bancarios u otros de igual sensibilidad. Si los estafadores solo querían los datos y no comprometieron el dispositivo con malware, lo más probable es que puedas esquivar el anzuelo, o zafarte de él.

Lee también ¿Coca Cola a 75 pesos? Esto dice Oxxo

*Desconectar el dispositivo de Internet: Algunos ataques de phishing pueden hacer que se le de acceso a la computadora, teléfono móvil u otro dispositivo. Pueden desplegar malware, recopilar información personal o del dispositivo, u obtener el control remoto. Para mitigar los daños, es imprescindible actuar con rapidez. Lo primero que se debe hacer es desconectar el dispositivo de internet. Si se utiliza una PC con conexión por cable, simplemente desenchufarlo. Si se está conectado a través de wifi, desactivar esa conexión en los ajustes del dispositivo o activar la función modo avión.

*Hacer una copia de seguridad de los datos: Desconectarse de Internet evitará que se envíen más datos al servidor malicioso, pero los datos siguen estando en peligro. Se debería hacer una copia de seguridad de los archivos, principalmente de los documentos sensibles o de aquellos archivos con un alto valor personal, como fotos y vídeos. Hacer una copia de seguridad de los datos después de haber sido comprometidos puede ser arriesgado, ya que es posible que ya hayan sido comprometidos por el malware.

En lugar de eso, se deberían hacer copias de seguridad de los archivos de forma regular y preventiva. Si el malware afecta el dispositivo, se pueden recuperar los datos desde un disco duro externo, una memoria USB o un servicio de almacenamiento en la nube.

*Realizar un análisis en busca de malware y otras amenazas: Hacer un análisis completo del dispositivo con un software antimalware de un proveedor de confianza, mientras el dispositivo está desconectado de Internet.

Lee también Ahorradores pagarían más impuestos en 2024 por los ingresos que obtengan por intereses

*No usar el dispositivo durante el escaneado y esperar los resultados: Si el escáner encuentra archivos sospechosos, seguir sus instrucciones para eliminarlos. Si el proceso de escaneado no encuentra ningún riesgo potencial, pero se siguen teniendo dudas, ponerse en contacto con el proveedor de seguridad.

*Considerar un restablecimiento de fábrica: Restablecer los valores de fábrica significa devolver el teléfono a su estado original eliminando todas las aplicaciones y archivos instalados. Sin embargo, algunos tipos de malware pueden persistir en el dispositivo incluso después de un restablecimiento completo, de todas formas, lo más probable es que al borrar el dispositivo móvil o el ordenador se elimine con éxito cualquier amenaza. Recordar que un restablecimiento de fábrica es irreversible y borrará todos los datos almacenados localmente. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de realizar copias de seguridad periódicas.

*Restablecer contraseñas: Los correos electrónicos de phishing pueden engañar para que se divulguen datos confidenciales, como números de identificación, datos bancarios y de tarjetas de crédito o credenciales de inicio de sesión. Si se cree que este es el caso, sobre todo si los correos electrónicos de phishing piden que se facilite un nombre de usuario específico —por ejemplo, con una estafa con temática de LinkedIn-, se deberían cambiar inmediatamente las credenciales de inicio de sesión, muchos más si se recicla la misma contraseña en varias cuentas como el correo electrónico, banca online y/o redes sociales.

Estas situaciones ponen de relieve la importancia de utilizar nombres de usuario y contraseñas únicos para los distintos servicios en línea. Usar las mismas credenciales en varias cuentas facilita a los atacantes el robo de datos personales o dinero.

Lee también Precio del dólar en 2024; seguirá el superpeso, según el Paquete Económico

*Ponerse en contacto con bancos, autoridades y proveedores de Servicios: Si proporcionaste datos bancarios o de la tarjeta de crédito o los datos de acceso a un sitio web con acceso a las tarjetas, hay que comunicarse inmediatamente con la entidad que las proporciona. Ellos podrán bloquear la tarjeta o congelarla para prevenir futuros fraudes, y así minimizar el daño financiero. Consulta si tu banco (o servicios de pago) tiene una política de reembolso para víctimas de estafas. Para evitar que otras personas caigan en esta estafa, avisa también a las autoridades locales.

*Detectar las diferencias: Cuando los delincuentes consiguen entrar en uno de los dispositivos o cuentas, es posible que cambien los datos de acceso, direcciones de correo electrónico, números de teléfono o cualquier cosa que pueda ayudarles a afianzarse en la cuenta y apoderarse de ella por más tiempo. Revisar la actividad en las redes sociales, la información bancaria y el historial de pedidos de sus compras en línea. Si, por ejemplo, se detecta algún pago que parezca raro, desconocido o no autorizado, denunciarlo, cambiar las credenciales de inicio de sesión y, si es el caso, solicitar un reembolso.

*Buscar dispositivos no reconocidos: Si los piratas informáticos robaron los datos de la cuenta, es probable que intenten iniciar sesión desde su propio dispositivo. La mayoría de las plataformas de redes sociales guardan un registro de las sesiones iniciadas en la configuración de privacidad. Hacer esa comprobación y forzar el cierre de sesión en cualquier dispositivo que se desconozca.

Lee también En su último año, gobierno de AMLO apuesta por endeudarse más

*Notificar a amigos, contactos, proveedores de servicios y al empleador: A veces, los estafadores utilizan la lista de contactos en una cuenta comprometida para difundir enlaces de phishing o spam. Tenerlo en cuenta y tomar medidas para evitar que otros caigan en la misma estafa.

En el caso que un ciberataque esté relacionado con cuentas de trabajo o dispositivos proporcionados por una empresa, seguir las normas e informar inmediatamente al departamento de IT. Los principales servicios de correo electrónico, como Outlook o Gmail, también ofrecen herramientas para informar de correos electrónicos de phishing directamente desde su bandeja de entrada.

“Morder el anzuelo y hacer clic en un enlace de phishing puede hacerte sentir avergonzado, e incluso alarmado, pero este tipo de amenaza es cada vez más frecuente. De hecho, le ocurre a cientos de miles de personas cada año solo en Estados Unidos, y las cifras van en aumento. Si mantienes la calma y sigues los consejos anteriores, estarás un paso por delante de las amenazas a las que podrías enfrentarte”, comenta Gutiérrez Amaya.

Lee también ¿Qué implica que México recupere la categoría 1 en seguridad aérea?

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf