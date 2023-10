Tras llegar a un acuerdo con el Eximbank para la cancelación de un crédito de 800 millones de dólares en agosto, Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó el inicio de un proceso de refinanciamiento por 2 mil millones de dólares, indican documentos entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

A través de un prospecto de deuda en Nueva York por parte de la empresa productiva del Estado, se busca refinanciar deuda hacia 2033, con tasa de interés de 10%.

Mientras tanto, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que se llegó a un acuerdo con el Eximbank. Sin embargo, esta situación se dio en el marco de declaraciones polémicas sobre donativos de crudo por parte de Pemex a Cuba.

En su conferencia de ayer, el titular del Ejecutivo federal dijo que sí se vendió petróleo a la isla.

“No hubo ningún préstamo, eso lo inventaron (...) En todo lo que nosotros podemos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. Nosotros no tenemos que pedir permiso a ningún gobierno extranjero, porque somos un país libre, independiente y soberano”, dijo López Obrador.

“Si nos dicen ‘véndanos petróleo, porque no tenemos cómo adquirirlo’, claro que sí”, agregó.

Pemex se ve en la necesidad de refinanciar los pagos de su deuda siendo una de las petroleras más endeudadas del mundo. El pasivo de Pemex asciende actualmente a 110 mil millones de dólares.

El mes pasado, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena sugirió a Bloomberg que se analizaba si el gobierno ya debería cobrar las donaciones de petróleo a la isla.

Después se dio a conocer que el banco cancelaría el crédito a la petrolera. En tanto, en la comparecencia del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, legisladores le cuestionaron si hubo esas donaciones. Bajo protesta de decir verdad, dijo que no se hacen donativos a ningún gobierno extranjero, pero sí señaló que se tienen relaciones comerciales con 26 países.

“Este asunto ha dejado varias dudas, pero no vemos que haya sentido en hacer donaciones a Cuba y tampoco se gana nada con vender a Cuba, que tiene problemas de embargo de Estados Unidos, lo que puede afectar su reputación [de Pemex], y eso se añade a la perspectiva negativa que tiene con calificadoras, lo que puede redundar en mayores tasas de interés en su financiamiento”, explicó Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University.