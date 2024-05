Ante el fuerte crecimiento que ha tenido la tarjeta de débito Spin de Oxxo, la empresa señala que el crédito es el siguiente paso en su oferta de servicios financieros para la población.

“El crédito es una evolución natural del negocio y la estamos evaluando con detalle y en el futuro ojalá sea algo que podamos ofrecer”, dijo el director general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) Digital, Juan Carlos Guillermety.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que FEMSA mantiene una apuesta por crecer con servicios financieros en México, pues busca explotar al máximo la licencia de Spin como Institución de Tecnología Financiera (ITF) regulada, siendo uno de los puntos estratégicos bajo el cual la empresa mexicana explora más alternativas de servicios.

“Nuestro interés es tener una propuesta de valor de servicios más amplia y justo en este momento estamos estudiando la oportunidad alrededor del crédito, cómo podemos atacar esa oportunidad de una mejor manera. Sin duda dentro de ese análisis estamos queriendo entender la figura de ITF y cuál debería ser nuestro siguiente movimiento”, dijo el directivo.

Guillermety recordó que próximamente Spin lanzará una tarjeta física en Braille para alcanzar al segmento de la población que se comunica con este lenguaje y que no quede excluida del servicio. De igual forma, reforzará su plataforma de educación financiera.

“Estamos por lanzar el próximo mes una plataforma de educación financiera donde queremos ayudar a los clientes para que tengan las herramientas y que su día a día sea más fácil en el manejo de sus gastos, no solamente en temas de presupuesto, sino también educación alrededor de la seguridad, manejo de los productos, cómo evitar ser víctimas de fraudes. Hoy le estamos apostando a traer inclusión no solamente digital sino financiera”, dijo.

Al cierre de marzo pasado, la tarjeta Spin de Oxxo alcanzó 7 millones de usuarios activos en el país, de modo que el Wallet de FEMSA es considerada una de las empresas financieras tecnológicas más grandes en México, debido al alcance de su monedero tanto en canales físicos como digitales.

El momento que vive el sector financiero mexicano lo mantiene entre los más atractivos de Latinoamérica, por lo que la expectativa es el desarrollo de más tecnología y oferta de servicios.

“El apetito está aquí, definitivamente vemos mucho interés no solamente por jugadores locales sino también internacionales entrando al mercado, por lo cual no veo una razón por la cual México no pueda ser punta de lanza”, dijo Guillermety.

Plásticos en auge

Con las altas tasas de interés y un mercado laboral y de consumo robusto, los bancos mantienen la colocación de tarjetas de crédito en un máximo histórico, según datos recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En febrero pasado se alcanzó un total de 35 millones 18 mil 799 contratos vigentes de este producto financiero, 2.7 millones más frente al mismo mes del año pasado.

El aumento en la emisión de tarjetas de crédito coincide con una mayor demanda de financiamiento. De acuerdo con la CNBV, el saldo de la cartera de crédito en tarjetas alcanzó los 560 mil 652 millones de pesos en febrero, un incremento de 17.7%.

Por bancos, BBVA lidera en número de tarjetas, con un total de 9 millones 132 mil plásticos; en segundo sitio está CitiBanamex, 8 millones 503 mil tarjetas en circulación; y le sigue BanCoppel, 4 millones 597 mil unidades.

En cuarta posición está Santander, con 3 millones 961, y luego HSBC con 2 millones 280 mil. Estas cinco instituciones representan 81% del total del mercado de tarjetas de crédito en México.