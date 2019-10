No estamos “descafeinando” la reforma penal fiscal 2020, asegura SHCP

Con los acuerdos entre el sector empresarial y la Secretaría de Hacienda para que sean tomados en cuenta por los diputados, no se está “descafeinando” la reforma penal fiscal pues mantiene todos los “dientes” para atacar la evasión e ir a la cabeza de los factureros.



Es decir que no significa que disminuirán los 30 mil millones de pesos estimados por la recaudación extra que se prevé obtener para el siguiente año.



Así lo afirmaron en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, y el Procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.



Se trata de cambios de forma y no de fondo para precisar en la redacción de las iniciativas, algunos aspectos que le preocupan a los empresarios y fiscalistas.



Negaron que algunas de las iniciativas como el esquema reportable propuesta para evitar planeaciones fiscales agresivas, sea la nueva inquisición fiscal como la calificó la Coparmex.



“No afecta el estimado de ingresos; sólo se afinan unos detalles para que no se haga una interpretación inadecuada”, afirmó Arturo Herrera.



Rechazó que sea una reforma inquisidora, pues está en línea con la tendencia internacional como se aplica en Inglaterra entre otros países que combaten la evasión fiscal de las grandes empresas.



En tanto el Procurador Fiscal, Carlos Romero, sostuvo que pese a las revisiones de diversas iniciativas, la reforma tienen todos los dientes necesarios para ir en contra de quien defraude al país.



“No se está descafeinando”, matizó.



Ambos funcionarios afirmaron que no están cediendo o doblando las manos ante los empresarios.



“Se está atendiendo una serie de preocupaciones manifestadas por los empresarios”.



En conferencia de prensa conjunta con el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dieron a conocer las iniciativas que se revisaron para atender las inquietudes de los contribuyentes.