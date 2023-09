La alta expectativa que se mantiene en el mercado mexicano con la atracción de inversiones a partir de la llegada de nuevas empresas en medio del fenómeno del nearshoring puede beneficiar al aumento de la demanda de crédito bancario, estimó Standard and Poor’s.

“La relocalización podría aumentar la demanda de crédito bancario. Seguiremos de cerca la forma en que se aborden los principales obstáculos, incluidos los problemas relacionados con la seguridad y el suministro inadecuado de agua y energía”, dijo la firma.

En un análisis sobre el panorama bancario en México, la calificadora dijo que se mantendrá la prudencia al cierre de la administración en políticas públicas, pero esto no implica una mejora en el clima de negocios.

“Consideramos que la actual administración seguirá siendo prudente en la ejecución de las políticas económicas. Sin embargo, no esperamos que las acciones políticas fortalezcan sustancialmente el entorno empresarial de México”, añadió.

Lee también Se frena comercio México-EU por crisis migratoria e intermitencias en aduanas, alertan

Para la agencia, se espera que la actividad económica se debilite el año próximo, con lo cual se tendrá una demanda en la colocación de crédito.

“El debilitamiento de las condiciones económicas, la alta inflación y la subida de las tasas presionarán la calidad de activos y la rentabilidad de los bancos que, actualmente, son saludables. Los bancos mantendrán su actividad con una capitalización sólida y una liquidez sana”, dijo.

Así, explicó que se tendrá un aumento de los activos improductivos bancarios, pero seguirán siendo manejables y estarán totalmente cubiertos por las reservas.

“La desaceleración económica y la alta inflación presionan los ingresos reales de las personas y los ingresos de las empresas. Sin embargo, las prácticas de financiamiento conservadoras que aplican los bancos desde hace tiempo amortiguarán el impacto”, resaltó.

Bancos tendrán mayores pérdidas crediticias en AL

El análisis de Standard and Poor’s resalta que entre 2023 y 2024 se acumularán 136 mil millones de dólares en pérdidas crediticias de bancos en América Latina, donde Brasil registrará por este concepto una baja de 85 mil millones de dólares y Brasil con 18 mil millones de dólares.

“Las pérdidas crediticias en América Latina tienden a ser mayores en relación con otras regiones. Esto se explica por una proporción relativamente menor de préstamos hipotecarios y una mayor proporción de préstamos minoristas no garantizados y préstamos para pequeñas y medianas empresas; menor PIB per cápita; y una cultura de pago más débil. Sin embargo, los márgenes más altos permiten a los bancos hacer frente a mayores pérdidas. Además, los reguladores requieren que los bancos tengan una mayor cobertura de provisiones”, explicó la firma.

La agencia dijo que la pandemia tuvo un impacto muy fuerte en las instituciones financieras no bancarias mexicanas que han visto un debilitamiento de su calidad crediticia y el aumento del riesgo de refinanciamiento. No obstante, esto no ha generado un efecto de contagio en el sistema bancario mexicano dado que el tamaño de ese segmento es poco representativo y tiene baja importancia sistémica.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl