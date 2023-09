Rupert Murdoch, el jefe de periódicos más poderoso y conocido del mundo, que comenzó con un simple diario en Adelaida, su Australia natal, a principios de 1950, es la cabeza de un imperio internacional. Sus diarios y canales de televisión tuvieron una influencia considerable en Reino Unido y Estados Unidos.

El magnate anunció este jueves que se retira como presidente del conglomerado mediático Fox y de News Corporation, dejando las riendas del negocio a su hijo Lachlan Murdoch.

El australiano nacionalizado estadounidense, de 92 años, dejará su cargo en noviembre, cuando ambas firmas celebren su junta general de accionistas, indica un comunicado de prensa de ambas empresas.

Murdoch, el multimillonario republicano

Fox News, creada en 1996 para competir con CNN, fue percibida jugando un papel central en el ascenso político de Donald Trump, aunque los medios del grupo Murdoch (New York Post, The Wall Street Journal) no siempre han perdonado al multimillonario republicano.

Al reinventar el estilo “tabloide”, mezclando noticias sensacionalistas, escándalos, deportes y sexo, Murdoch gozó del éxito pero también tuvo que enfrentar una serie de polémicas.

Por ejemplo, los métodos utilizados por el periódico británico sensacionalista News of the World provocaron un sonado escándalo en 2011.

Los empleados piratearon los teléfonos de decenas de personas, incluidos miembros de la familia real, para recopilar en secreto información jugosa, desafiando a la ley. Debido a este escándalo y tras 168 años de existencia, el semanario cerró sus puertas.

Bajan acciones de Fox tras anuncio del retiro de Rupert Murdoch

Al tiempo que se conoció la decisión del magnate, las acciones de Fox bajaban 1.51%, hasta 30.68 dólares por título, y las de News Corp subían 0.66%, hasta 19.80 dólares.

Murdoch dejará su puesto después de una serie de controversias, siendo una de las más sonadas el reciente acuerdo multimillonario para resolver una demanda por difamación contra Fox News por acusar a la empresa Dominion Voting Systems, que vende máquinas de votación, de manipulación electoral tras la derrota de Donald Trump (2017-2021).

