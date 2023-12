La economía mexicana volverá a ser la sorpresa en 2024, ante mayores flujos de inversión que lleguen al país como resultado del fenómeno del nearshoring, afirmó el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

"México va a ser otra vez la sorpresa el año que entra. Va a depender de que también nos organizamos como sociedad para que el tema del nearshoring realmente funcione para muchos años", dijo el directivo.

El director de Santander comentó que el buen desempeño de la actividad en el país, denominado como “mexican moment” perdure en el corto plazo, para lo cual es necesario que el sector público y el privado trabajen de la mano para promover todos los temas relacionados con la inversión, la infraestructura, la educación y también los de salud.

“Ya no cabemos en las carreteras y ya no hay suficiente generación de la energía, entonces hay países que deberán escoger otros destinos, debemos trabajar en eso”, puntualizó.

El director general de Santander indicó que una buena señal que tiene la economía mexicana es que aún y cuando las tasas de interés han ido al alza y se ubican en sus máximos históricos las empresas y las familias siguen buscando créditos.

“Nunca nos había tocado la historia que subiéramos las tasas más del doble y que la economía no sé desacelerará, no solo eso, la economía aceleró algunos trimestres, entonces no es un comportamiento normal de la economía, sigue fuerte, y también está relacionado con el desempeño de Estados Unidos”, añadió.

García dijo que Santander seguirá invirtiendo y apoyando el tema del nearshoring, para que la economía pueda seguir creciendo, los salarios reales puedan aumentando y se siga consolidando el consumo y el mercado interno.

Sin embargo, añadió que es normal que después de unas elecciones como las presidenciales de 2024 se ralentice un poco la economía, debido al tiempo que tarda en asumir el gasto el nuevo gobierno.

"Normalmente hay un poco de una desaceleración, esperemos que no sea muy marcada y que el 2025, el siguiente sexenio podamos tomar ventaja del nearshoring”, finalizó.

