Mexicanos siguen ahorrando en tandas y esperan apoyos del gobierno para su vejez: ENIF

En 2021, 56.7 millones de personas de 18 a 70 años en México, el 67.8% de la población del país tenían algún tipo de producto financiero formal, ya sea una cuenta de ahorro, crédito, seguro o Afore, revelan datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021.

El documento, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), detalla que en 2018, la cifra de mexicanos con acceso a productos financieros era de 54 millones de personas.

La ENIF 2021 detalla que 6 de cada 10 personas ahora en el país aunque en una mayor proporción lo hacen instrumentos informales como tandas alcancías, o en su casa.



Los datos de la ENIF destacan que el ahorro formal en el país pasó de 20 a 21% entre 2018 y 2021 y el informal se redujo de 63 a 54 por ciento.

El documento destaca que 6 de cada 10 personas piensan cubrir sus gastos de viajes con los apoyos del gobierno, proporción que se incrementa con la edad.

Así, 61.9% de las mujeres y 74.3% de los hombres en México contaban con al menos un producto financiero formal en 2021.



En tanto, poco más de la mitad de la población adulta no ha tenido financiamiento formal. Entre las principales razones, destaca que no les gusta endeudarse y que no cumplen con los requisitos.

