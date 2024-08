Mecanismo T-MEC contra Volkswagen no fue por denegación de derecho laboral, afirma gobierno mexicano El socio de la firma De la Vega & Martínez Rojas aseguró que la investigación arrojó que no se encontró violación a libertad de asociación ni de negociación colectiva, porque en el despido de delegados sindicales no se evidenció que haya tenido relación con su actividad sindical

De acuerdo con las autoridades, no se contó con elementos suficientes para afirmar que la terminación de la relación laboral de los miembros de la representación sindical, objeto de la queja en el MLRR, fueran motivadas por su calidad y/o condición de representantes sindicales. Foto: IStock