Las autoridades iraquíes comenzaron este sábado los trabajos de perforación de un nuevo pozo exploratorio en el distrito de Amrli, en la provincia de Saladino (norte de Irak), por primera vez en esta zona desde 1978, informó el Ministerio de Petróleo iraquí.

Esta exploración se realiza en virtud de un contrato tripartito entre la Compañía Petrolera del Norte, la Compañía Iraquí de Perforación y la Compañía de Exploración Petrolera, según la nota, que añade que “este pozo es el primero de este tipo en las provincias del norte desde 1978, en una iniciativa que refleja la orientación del ministro de Petróleo hacia la dinamización de las actividades de exploración y el desarrollo de yacimientos”.

Se espera con este movimiento “reforzar las reservas de hidrocarburos de petróleo y gas, y aumentar las reservas nacionales”, se apunta en la nota, que cita al ministro de Petróleo, Basem Mohamed Khudair al Abadi.

Indicó también que dicho aumento de las reservas probadas de petróleo y gas, así como la reposición de las reservas agotadas constituyen un “objetivo estratégico para el Ministerio de Petróleo, dado su papel en el fortalecimiento de la posición de Irak en el mercado petrolero mundial y en el apoyo a los planes de desarrollo del sector petrolero a largo plazo”.

Irak es el segundo principal productor de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita, al generar entre 3 y 3.4 millones de barriles por día (bpd) de media, con planes para aumentar esta capacidad en los próximos años, al tiempo que cuenta con una de las mayores reservas probadas del mundo, aproximadamente 145 mil millones de barriles, lo que representa 8% del total global.

El petróleo es decisivo para las arcas de Irak, dado que representa aproximadamente 90 % de los ingresos totales del Estado.

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