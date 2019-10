Inicia el periodo de reportes de las empresas en México y EU

[email protected]

La tendencia de los mercados financieros puede ser definida esta semana por el inicio de la temporada de resultados de las empresas en México y Estados Unidos.

Mañana, América Móvil inaugurará el periodo de reportes con la publicación de sus cifras al tercer trimestre, y en Nueva York harán lo mismo Citigroup, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y BlackRock.

El miércoles destacan las cuentas de Bank of America, Bank of New York Mellon, Netflix e IBM.

El jueves será turno de Grupo Aeroportuario Centro Norte, Alfa y sus subsidiarias en México, así como Morgan Stanley, Honeywell y Philip Morris en la Unión Americana, mientras el viernes van a continuar Coca-Cola y American Express.



La semana que viene van a reportar el grueso de las empresas, siendo el 28 de octubre la fecha límite para presentar sus resultados financieros a la Bolsa Mexicana de Valores. Los mercados de bonos en Estados Unidos permanecerán cerrados hoy por la celebración del Día de Colón.

Los inversionistas también estarán atentos a las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), dado que el jueves y viernes se celebrará la cumbre de la Unión Europea, de cara al sábado, fecha límite que establece la ley recién aprobada por el parlamento británico para que se tenga un acuerdo sobre el Brexit o, de lo contrario, el primer ministro Boris Johnson deberá solicitar una extensión hasta el 31 de enero de 2020.

Esta semana tendrán lugar las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington, tras el encuentro en Indonesia de 2018.

El FMI publicará mañana el documento de Perspectivas Económicas Globales, en el que revisará a la baja los estimados de crecimiento.

Se espera la aparición de una decena de integrantes de la Reserva Federal, así como la publicación de su libro Beige y los resultados de ventas minoristas y producción industrial en Estados Unidos.