Industrias textil y calzado afirman que es falso que mano de obra represente 5% del gasto

Representantes de la industria del calzado y de la textil afirmaron que es falso lo que dice el reciente reporte de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza de que el costo de la mano de obra para las empresas es de 5% del gasto operativo, pues en realidad es del 30%.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Manuel Espinosa Maurer y el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), Alejandro Moreno Tamez, afirmaron a EL UNIVERSAL que es mentira que se invierta seis veces más en publicidad que en el pago de salarios y añadieron que el promedio salarial está por encima del costo de dos canastas básicas.

En referencia al estudio La precariedad laboral está de moda que realizó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, los representantes de esas industrias afirmaron que el estudio debió distinguir entre las empresas que operan en la formalidad y las que lo hacen en la informalidad.

Porque en la industria textil-confección el 61% de la mercancía que se vende se genera en la informalidad, es producto del contrabando, subvaluación y de ilegalidades como la importación de pacas de ropa, dijo Espinosa Maurer.

“El problema se tiene que abordar en 360 grados”, porque del millón cien mil empleos que genera la industria textil confección, puede estimarse que dos terceras partes están en la informalidad.

Gómez Tamez explicó que debe hacerse una distinción entre la economía formal e informal y añadió que en el caso de la industria del calzado los salarios base promedio de cotización al mes de abril de 2022 fueron de 8 mil 400 pesos y en la industria del vestido de 9 mil 998 pesos.

Sin embargo, dijo que el estudio dice que las personas ganan menos del promedio de dos canastas básicas, es decir, menos de 8 mil cien pesos, lo que no es cierto.

“El sector formal paga sueldos competitivos porque si no se van a trabajar a la industria automotriz o a un restaurante, pero no quiero dejar de mencionar que el problema de contrabando y subvaluación que la autoridad no ha querido atender merma la oportunidad de mejorar las condiciones”, explicó.

