México se mantiene en los primeros lugares en América Latina con la frecuencia de ataques a partir de phishing y ransomware, de acuerdo con el panorama de amenazas 2023-2024 de Kaspersky.

En la presentación del análisis, el director del equipo de investigación para América Latina de Kaspersky, Fabio Assolini, dijo que México registró, de agosto de 2023 a julio de 2024, un crecimiento de 220% en ataques de phishing, con 118 millones de amenazas detectadas, a un ritmo de 325 mil ataques por día. En el caso del ransomware, Kaspersky detectó 285 mil ataques, un alza de 165% contra el mismo periodo previo, con un promedio de 781 ataques al día.

Para el caso del malware, se detectaron 155 millones 427 mil ataques, una ligera disminución de 1.9% en cifras anuales, siendo gobierno, procesos de manufactura, agricultura, retail y educación los sectores más atacados en México.

En el caso de los troyanos bancarios, se registró en el periodo de referencia un total de 242 mil 552 ataques, una baja de 54%, siendo el “grandoreiro”, la amenaza con mayor presencia contra los usuarios de la banca móvil.

Por su parte, Fabio Marenghi, investigador de seguridad senior en Kaspersky, dijo que se ha detectado una nueva campaña en México a partir del troyano “grandoreiro”, en la que se utilizan ataques con mensajes falsos con información fiscal para la generación de CFDI’s.

México, entre los países más atacados en América Latina: Kaspersky

El informe de Kaspersky revela un incremento en los intentos de ataques contra dispositivos móviles en la región. Entre agosto de 2023 y julio de 2024, se registraron 3.9 millones de intentos de ataque, lo que equivale a 7.46 bloqueos por minuto. Esta cifra representa un aumento del 70% en comparación con los 2.3 millones de intentos registrados en el mismo periodo previo, estableciendo un nuevo récord histórico.

Brasil, México, Ecuador y Colombia se posicionan como los países más atacados en la región, con 1.8 millones, 835 mil, 402 mil y 203 mil bloqueos, respectivamente.

En particular, Ecuador se destaca como el tercer país con el mayor aumento de amenazas en comparación con el periodo anterior. Chile lidera el ranking de los países con el mayor incremento, registrando 133 mil bloqueos, un aumento del 213%, seguido de Panamá, con 20 mil bloqueos, reflejando un crecimiento del 160% respecto al año anterior.

Registran un crecimiento de 220% en ataques de phishing.

Así, en los últimos cuatro años, Kaspersky ha registrado un aumento continuo en los bloqueos, pasando de 1.25 millones en 2020 a 1.5 millones en 2021, y 2.3 millones en 2022 y 2023. El total de 3.9 millones de intentos de ataque en 2024 marca un aumento de más del triple en comparación con el año 2020, consolidando una tendencia ascendente en la actividad maliciosa.

EU prohíbe la venta de productos Kaspersky; afectaciones son mínimas, dicen

El director general para Américas en Kaspersky, Claudio Martinelli, dijo que la prohibición para la venta de sus productos en Estados Unidos ha tenido un impacto mínimo en la compañía.

“El efecto fue muy bajo, ya que está ocurriendo desde 2016. Ya no vendíamos en Estados Unidos para el gobierno federal. El efecto hoy fue casi nulo. Es verdad que algunas empresas basadas en Estados Unidos no nos compran pero eso ya no fue algo a lo que no estuviéramos acostumbrados”, explicó.

De acuerdo con el directivo, la empresa de origen ruso tiene una apuesta muy fuerte por el mercado latinoamericano, con la apertura de una nueva oficina en Colombia, en un entorno donde la ciberseguridad tiene una gran oportunidad para seguir creciendo en la región.

“En Latinoamérica en la realidad, la gente está interesada en quién los protege y se enfocan poco en política. Hay algún efecto para las empresas de origen norteamericano, pero no más que esto pero continuamos creciendo en la región”, dijo.





