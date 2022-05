Hacienda niega que subsidio a gasolinas beneficie a los más ricos

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que el subsidio a gasolinas beneficie más a los consumidores de mayores ingresos, y dijo que está analizando bajar el costo del espectro radioeléctrico.



Afirmó que el estímulo fiscal que aplica a través de la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a combustibles, no es regresivo considerando que México tiene una población mayoritariamente trabajando en la informalidad.



“El estímulo del IEPS no necesariamente es regresivo” afirmó la titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la dependencia, Karina Ramírez.

Si se considera como porcentaje del gasto de las familias, lo que podemos ver en el decil uno (que representa a la población más vulnerable) es mayor que en los más altos, señaló durante la sesión número siete sobre el uso de la política fiscal para promover el desarrollo del país en la Cátedra SHCP de la UNAM.



Dijo a estudiantes que si el gobierno federal utilizara otro esquema diferente al estímulo fiscal por medio del IEPS a gasolinas que pagan por cada litro los consumidores en las estaciones de servicio, no sería efectivo tomando en cuenta el tamaño del sector informal en el país.



“Si usáramos otro mecanismo por una transferencia más directa ¿cómo se encuentra si la informalidad es más alta? Es más eficiente (el subsidio) para controlar la inflación en estos momentos”, esgrimió.



Respecto al tema del espectro radioeléctrico, la funcionaria comentó que están estudiando reducir el costo para las empresas.



“En la parte de derechos de espectro, estamos revisando si es posible que el cobro baje en función, si la empresa tiene mayor cobertura”, adelantó.



Como ejemplo, mencionó que eso podría ser posible si la cobertura sería en áreas remotas dentro de la República Mexicana.

vcr