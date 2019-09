Familias no tienen conectividad porque no pueden pagarla: Megacable

Quien no tiene acceso a conectividad en el país no se debe a que no quiera sino a que no puede pagar el servicio, señaló Enrique Yamuni, director de Megacable.

Durante su participación en la Convención Nacional de la Canieti 2019, el directivo destacó que "no hemos sido capaces de crear una economía que soporte esos derechos (a la salud, educación y conectividad), tenemos un grave problema económico, tenemos un bajo ingreso económico de las familias y no pueden pagar la conectividad y no es cuestión de tarifas".

Yamuni dijo que el costo de la infraestructura, salvo la mano de obra, está en dólares y los servicios tienen un impuesto, el Especial sobre Producción y Servicios, y aunque no se tasa a internet, afecta las tarifas al momento de empaquetar la conectividad a la red con telefonía y televisión de paga.

"A la hora de que empaquetas te dicen internet solo puede ser el 30%. Cuando estas empaquetando, el 30% de ese paquete debe ser para internet", explicó.

Aunque hay muchas cosas que se pueden optimizar, pero mientras la economía de las familias no mejore será complicado aumentar la conectividad.

"A menos de que haya un subsidio no sé si para la familia si se haga un censo donde se diga quién tiene el derecho al subsidio y quien no".

Yamuni propuso que haya incentivos fiscales para el desarrollo de infraestructura.

Además, comentó que los gobiernos estatales, municipales suelen ser los que ponen los principales obstáculos con derechos de vía estatales o impuestos locales que se cobran.

"Deben de haber incentivos para que las empresas privadas lleguen a donde los gobiernos necesitan que lleguemos", subrayó.

Rolando Zubirán, director de Axtel, comentó que el sector requiere incentivos y no impuestos o cargas fiscales.

"Dar incentivos para que podamos conjugar toda la infraestructura que hay disponible en el país", opinó Zubirán.

En tanto, Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación de Telefónica México, dijo que para el año 2025 las empresas pagaran entre el 22% y 30% de sus ingresos en pagos de derechos por el uso de espectro radioeléctrico.

"No hay negocio que aguante eso, no hay red que pueda soportar eso", subrayó y agregó que no se puede pensar en tecnología 5G con esos costos.

ml