En un estudio de calidad hecho por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que hay cremas corporales que no declaran el contenido correctamente, no son veraces y no comprueban el lema que utilizan.

Después de analizar los ingredientes, denominación genérica, declaración de cantidad, instrucciones de uso, leyendas precautorias, entre otras características, la Profeco encontró que hay cinco cremas que contienen menos contenido neto del que declaran:

Bio Scents declara 220 mililitros, pero realmente contiene 205.4 mililitros

declara 220 mililitros, pero realmente contiene 205.4 mililitros Kuxtal Herbolaria Moderna tiene 459.2 gramos, pero declara 480 gramos

tiene 459.2 gramos, pero declara 480 gramos Ylux productos con consciencia declara 250 gramos y contiene 239.2 gramos

declara 250 gramos y contiene 239.2 gramos Ylux productos con consciencia dice contener 250 gramos, pero contiene 234.3 gramos

250 gramos, pero contiene 234.3 gramos Ylux productos con consciencia declara 250 gramos y contiene 221.7 gramos

Foto: Cortesía Profeco

Lee también Profeco y Kia México emiten llamado a revisión; inspeccionarán modelos K4 Sedán 2025 por fallos en luces

La marca Kuxtal Herbolaria Moderna dice ser Hecha en México, pero no demostró el cumplimiento con el acuerdo para su uso.

Las siguientes presentaciones tampoco declararon su contenido, ya que dicen tener 250 gramos aproximadamente.

Ylux productos con consciencia, en los olores lavanda, mandarina y coco; estos dos últimos no humectan.

“Los siguientes productos presentan leyendas que no comprueban de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), el cual refiere que “la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y claros”, en ese caso están algunas presentaciones de Ylux y Kuxtal Herbolaria Moderna.

Todo ello de acuerdo al estudio de calidad de la Profeco en la Revista del Consumidor de diciembre.

Lee también Navidad 2024: Profeco monitorea 781 artículos de temporada; juguetes y pavos entre los más vigilados

¡Ya llegó la última revista del año!



🔔Esta temporada en el #EstudioDeCalidad, analizamos juguetes y cremas corporales.



🌟Deslumbra a tus familiares con un espectacular #PlatilloSabio de solomillo de cerdo en salsa de nuez con guayaba.



Descárgala en: https://t.co/FMilskkdWL pic.twitter.com/kN595BRcQ5 — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) December 1, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm