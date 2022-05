Elon Musk responde con emoji de "popó" a actual CEO de Twitter

Elon Musk contestó con un emoji de “popo” a Parag Agrawal, luego de que el CEO de Twitter contestara que no era posible tener números reales de cuentas falsas y spam en la red social.



Cabe recordar que el empresario Elon Musk anunció el viernes que sus planes para adquirir Twitter por 44 mil millones de dólares están “temporalmente en suspenso” a la espera de detalles sobre las cuentas de spam y falsas existentes en la plataforma de redes sociales, en un nuevo giro ante los indicios de turbulencias internas causadas por la oferta de compra.

La decisión se produce a la espera de recibir los datos de la cantidad de cuentas falsas o de spam que existen en la red social.

Dijo que estaba esperando información "que respalde [el] cálculo de que las cuentas de spam o falsas representan menos del 5% de los usuarios".

Lee también ¿Cuáles son los planes de Elon Musk para Twitter? Esto es lo que sabemos

Las acciones de Twitter llegaron a caer hasta un 25% antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos y con el inicio de la sesión el desplome se fue suavizando



Ante este tema, el CEO de Twitter, Parag Agrawal, escribió en su cuenta que no es posible que la estimación sea específica.

El multimillonario respondió con emoji de "popo" a Parag Agrawal en su cuenta de Twitter.



Luego del emoji, Musk continúo:

"Entonces, ¿cómo saben los anunciantes lo que obtienen por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter".



So how do advertisers know what they’re getting for their money? This is fundamental to the financial health of Twitter.

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022