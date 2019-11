Disney Plus llega a 10 millones de suscriptores en un día

NUEVA YORK (AP) — El nuevo servicio de streaming Disney Plus alcanzó los 10 millones de suscripciones en su primer día de lanzamiento, muy por arriba de sus propias expectativas, informó la empresa.

Una mezcla de programas y películas de Marvel y Starwars, filmes clásicos animados y nuevas series de Disney, parece ser el éxito tras el lanzamiento del martes.

Disney ha invertido miles de millones de dólares en su servicio de streaming, que se ofrece en Estados Unidos a un costo de 7 dólares al mes o 70 dólares al año tras una prueba gratis de 7 días. A los clientes de los planes de Verizon inalámbrico e internet en casa se les ofreció un año gratis.

Disney no desglosó de dónde venían las suscripciones, entre ellas las gratuitas, o cuántas fueron por pago mensual o anual. Algunos analistas pensaron que Disney tardaría un año en llegar a los 10 millones de suscriptores.

Netflix ha acumulado 158 millones de suscriptores desde que lanzó su plataforma de streaming en 2007.



El catálogo de Disney es muestra de su fortaleza

Además de personajes clásicos como Blancanieves y Pinocho, Disney posee a Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic — grandes nombres que la mayoría de la gente reconoce. Disney Plus también tendrá las 30 temporadas de "The Simpsons" (“Los Simpson”). Y entre su programación original se destacan "The Mandalorian", desarrollada en el universo de Star Wars, así como una serie sobre el personaje Loki de Marvel.

La mensualidad de Disney Plus es casi la mitad de los 13 dólares que cobra Netflix por su plan más popular, y hay descuentos si se paga un año por adelantado. Disney también ofrece un paquete de 13 dólares que incluye Disney Plus y sus otros dos servicios, Hulu y ESPN Plus. Los suscriptores se ahorran 5 dólares a diferencia de pagar cada servicio de manera individual.

Pero no todo podrá verse de inmediato en el servicio, pues Disney necesita esperar que los acuerdos que ya tiene con sus rivales expiren. Entre las películas recientes que no estarán disponibles con el lanzamiento de Disney Plus están la cinta animada de Pixar "Coco" y la versión con actores de "Beauty and the Beast” (“La bella y la bestia”). Otras, como "Maleficent: Mistress of Evil" (“Maléfica: dueña del mal”), no han salido en streaming todavía. Disney espera que 620 películas y 10.000 episodios de televisión estén disponibles para 2024, en comparación con las 500 películas y 7.500 episodios que habrá el martes.

Disney ha dicho está perdiendo cerca de 150 millones de dólares en pagos de derechos en el año fiscal más reciente por la terminación de sus acuerdos con Netflix y otros servicios. Pero apuesta a recuperarlos a través de las suscripciones, al menos eventualmente.

Por ahora está impulsando su base de clientes con un gran despliegue de publicidad, de manera similar a lo que ha hecho Apple TV Plus y lo que planean hacer HBO Max y Peacock. Los miembros del club gratuito de fans de Disney D23 pueden comprar hasta tres años de Disney Plus por el precio de dos. Los clientes de algunos servicios de telefonía móvil e internet de Verizon pueden obtener hasta un año gratis.