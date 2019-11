Diputados: votos creativos

Muy creativos se pusieron los diputados ahora que los sacaron de su zona de confort por el bloqueo que mantuvieron campesinos en el recinto legislativo de San Lázaro. Nos cuentan que la falta de tablero electrónico en la sede alterna, en Expo Santa Fe, permitió que pese a la maratónica sesión para aprobar el Presupuesto 2020, durante la votación de uno en uno a viva voz, muchos demostraran su ingenio. Nos cuentan que se escucharon expresiones como:

“Buenas noches, por un presupuesto sin moches, Mario Delgado a favor”. Otros de Morena, gustosos lo avalaron diciendo: “Es un honor, votar a favor” o “Me canso ganso, a favor”. Sin embargo, los del PRD no se quedaron atrás: “Contra un presupuesto de cuarta”. El líder de la bancada del PRI, René Juárez, expresó su voto sin tanto adorno: “Por supuesto que en contra”, dijo. Otro del tricolor, Pedro Pablo Treviño, elaboró: “Contra un presupuesto que no le sirve a México”.

Esperaban llegada de Evo

Nos cuentan que fue tal la movilización de elementos de seguridad tanto interna

como policial que se vio el jueves pasado en la Expo Santa Fe, que incluso empezó a correr el rumor de que llegaba el expresidente de Bolivia exiliado en México, Evo Morales. De hecho, al ver la magnitud del operativo, muchos de los asistentes al congreso de comunicación digital que se llevaba a cabo en el centro de convenciones y exposiciones comenzaron a especular sobre a qué personaje célebre o famoso se esperaba. Sin embargo, nos reportan que las dudas comenzaron a disiparse cuando se dieron cuenta del arribo de los diputados, quienes ocuparon el primer piso del recinto para sesionar. Desde luego, los diputados de Morena, el actor Sergio Mayer y el cantante Ernesto D’Alessio, estuvieron entre los más solicitados por la gente para tomarse fotos con ellos.

AMLO, ¿y la autonomía?

Nos cuentan que el gran ausente en la celebración de los 25 años de la autonomía del Banco de México (Banxico) es el presidente Andrés Manuel López Obrador. El organismo lleva varios meses festejando el aniversario, sin que hasta el momento el mandatario participe en las celebraciones. Habrá que ver si en las próximas jornadas el presidente se anima a participar en las celebraciones del organismo central. Nos cuentan que el viernes, la gran sorpresa en el evento de Banco de México fue la presencia del exgobernador Agustín Carstens, así como también de Guillermo Ortiz y Miguel Mancera, quienes destacaron la importancia de la autonomía en un contexto de bajo crecimiento y presiones externas. Habrá que ver qué tanto el Banco de México aguanta la presión de naciones como Estados Unidos, que aún no definen con claridad cuál será el rumbo de su política económica.

Impulsando la educación

El Departamento de Estado de Estados Unidos, así como la embajada de ese país, en conjunto con Partners of the Americas, anunciaron una nueva convocatoria del Fondo de Innovación con el cual se busca estimular más alianzas institucionales de educación superior entre ambas naciones. Nos comentan que la convocatoria cuenta con el apoyo de Fundación Banorte y Fundación Gruma, de Carlos Hank González y Juan González Moreno, respectivamente. El Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas es la iniciativa educativa emblemáticadel Departamento de Estado en el hemisferio occidental, nos explican, y a través de ella se promueve el poder de la educación para transformar sociedades, brindar oportunidades, y estimular la prosperidad económica. Hasta ahora, en 27 convocatorias, el fondo ha otorgado 232 apoyos a equipos de 477 instituciones educativas de 25 países y 49 estados. Sin embargo, llama la atención que en cinco años México se ha convertido en el país líder en la formación de alianzas con instituciones estadounidenses para crear programas sostenibles de capacitación e intercambio estudiantil.